Die Welt als Tsunami

Iskender stammt aus dem Libanon. Er ist neugierig, gut erzogen und will etwas hier in der deutschen Millionenstadt. Sein Vater betreibt im Viertel eine Mischung aus Automatencasino, Handyladen und Rauchercafé, seine Mutter ist zweimal abgeschoben worden, war aber immer wieder da. Charlotte, die Charlie genannt werden möchte, hingegen ist weniger ambitioniert. Sie isst, schläft und sieht fern.

Eine generationstypische Apathie ist ihr Dauerzustand, sie ist willensschwach und stumm enttäuscht von allem. Sie langweilt sich zu Tode. Wie sollte das auch anders sein. Ihre Eltern haben sich getrennt, als sie sieben war. Seither pendelt ihre Mutter zwischen Jugendamt, Jobcenter und Krankenhaus, denn bei ihren alkoholbedingten Abstürzen passieren schon mal Unfälle. Charlie hat niemanden außer ihr, das macht stumpf gegen die Welt. Immerhin kommt sie mit dreizehn in die 7. Klasse einer weiterführenden Schule. Alle hier haben iPads und MacBooks, nur sie plagt sich mit einem vorsintflutlichen Gerät und nutzt daheim das WLAN-Passwort der Nachbarn, derweil die Raufasertapete abblättert.

Vorliebe für stilisierte Charaktere

Von den älteren Jahrgängen schallt es über den Pausenhof schon mal „Heil Hitler!“, da kann der aus Ruanda stammende Klassenlehrer nicht viel machen. Zwei Reihen vor ihr sitzt Iskender. Für ihn kann sie etwas empfinden, nicht nur wegen seiner Brandwunde am Hals, die er sich bei einem Initiationsritus zuzog. Sie denkt an ersten Sex und strengt sich dabei wie alle krampfhaft an, „so unbeteiligt wie möglich auszusehen“.

In ihrem dritten Roman hält Helene Hegemann ihrem Land wieder den Zerrspiegel hin, damit man es in der Übersteigerung womöglich besser erkennt. Von Blessuren, Blamagen und ersehnten Blickkontakten erzählt die 26-jährige Tochter des ehemaligen Volksbühnen-Dramaturgen Carl Hegemann in ihrem dröhnenden Sound. Den muss man nicht mögen, weil sie ihre Figuren gern zu Kopfgeburten und Pappkameraden stilisiert und alles um des Effekts willen überdreht, auf die Spitze treibt. Doch resultiert aus diesen Überzeichnungen über weite Strecken auch ein Sog, dem man sich schwer entziehen kann.

Hart, boshaft und vulgär, schnoddrig und dunkelschwarz dreht sie die Spirale der Erosion unserer Sicherheiten einen Tick weiter. „Die Welt existiert nur dann, wenn sie auf der Kippe steht“, weiß die Autorin und fasst zusammen: „suizidale Rich Kids und bindungsunfähige Männer Anfang vierzig hatten den Platz von Elizabeth Taylor und Richard Burton eingenommen“. Also stellt sie „was schrecklich Exemplarisches“ hin in ihrem Roman über die Gräben in unserer Gesellschaft.

Dazu zoomt sie wie auf einem Foto von Andreas Gursky ein sehr besonderes Viertel scharf. Das wurde nach seiner Zerbombung im Zweiten Weltkrieg in den 1950er-Jahren des Wirtschaftswunders, als es noch gemeinsames Wollen gab, neu aufgebaut „als Demonstrationsobjekt für die Leistungsfähigkeit des Kapitalismus“.

Umgeben von einem Rechteck aus Sozialhochhäusern stehen hier nun 16 einstöckige Bungalows mit Flachdächern und verstacheldrahteten Vorgärten, teure Ausnahmeimmobilien für Anwälte, Künstler und Finanzdienstleister. Es gibt Sichtschutzmauern, einen asphaltierten Weg zum Lidl und einen wachsenden Abgrund zwischen den Millionären und dem bedürftigen Rest: das große Ganze in der Nussschale. Wenn eine wie Charlie hier aufwächst und stets den Unterschied vor Augen hat, muss sie brutal werden und die Zerstörung oder den Suizid wollen.

Ungewöhnliche Begegnung

Doch da ziehen Georg und Maria in einen der Bungalows. Charlie ist von ihnen fasziniert, beobachtet sie immer obsessiver, stalkt sie und mischt sich ein. Beide sind um die vierzig und werden für die pubertierende Nervensäge zu so etwas wie einem Versprechen für ihr weiteres Leben.

Beide sind Schauspieler und finden in ihrer das fehlende Kind ersetzenden Klette jemanden, der noch brutaler spielt. Die Welt draußen geht sowieso unter, neue Religionen setzen sich aus Resten zusammen, alle leiden unter Kopfschmerzen und Scham. Immer mehr Selbstmorde und immer mehr Videos davon. Was man überhaupt noch weiß, ist zufällig gegoogelt. Bald wird sowieso alles explodieren, der Umsturz als Naturgewalt.

