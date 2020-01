Die Weltkultur ist auch britisch

Nun wird vollzogen, was beschlossen und besiegelt war: Großbritannien verlässt also die Europäische Union. Dass es dennoch Bestandteil des Kontinents bleibt, dürfte aber ebenso wenig als Neuigkeit gelten. Das gilt unabhängig von noch zu regelnden Modalitäten künftiger Zusammenarbeit zumal für die Kultur.

Der größte englische Dramatiker, William Shakespeare, ist auch der größte europäische Theaterautor der Neuzeit. Und als großer Künstler ist er Teil der Weltkultur. Vielsagend erscheint in diesem Zusammenhang der neue Roman des Briten Ian Mc-Ewan, „Die Kakerlake“, in dem er sich eben dem Brexit widmet. Das fantastische Szenario erweist dem wohl wichtigsten europäischen Autor des 20. Jahrhunderts Reverenz: Franz Kafka. Im Übrigen ist Mc-Ewans Gesamtwerk, da bedeutsam, ohnehin Teil der europäischen und weltweiten Kultur – wie etwa auch dasjenige seiner Kolleginnen und Kollegen Hilary Mantel oder Julian Barnes. Und dabei spielt es keine Rolle, ob McEwan nun Gegner oder Befürworter des Brexits ist; wie so viele Vertreter des liberalen Mittelstands ist er allerdings letzteres.

Englische Weltkarrieren

Die kulturelle Verschränkung des Vereinigten Königreichs mit Festlandeuropa birgt Vielfalt: Die Weltkarriere der englischen Beatles, die erste Schritte auch in Hamburg taten, endete mit der Auflösung der Band im Jahr 1970; Mitglied der damaligen EG wurde Großbritannien erst 1973. Shakespeare ist bis heute der meistgespielte Dramatiker weltweit; eine Maßstäbe setzende Verfilmung seines „Macbeth“ hat ein Pole realisiert: Roman Polanski. Der als Shakespeare-Darsteller bekannt gewordene Laurence Olivier machte von englischen Bühnen aus Weltkarriere auch im Film, ebenso Richard Burton. John Milton schuf Weltliteratur mit einem Werk, das aus der europäisch-abendländischen Tradition schöpft: „Paradise Lost“ (Das verlorene Paradies, 1667).

Romane von Jane Austen oder Charles Dickens erfreuten und erfreuen sich weltweiter Beliebtheit, obwohl sie von vor allem englischen Umständen geprägt sind. Die zeitgenössische britische Dramatik bildet seit Jahrzehnten einen Schwerpunkt deutscher Bühnen, mit Stücken von Harold Pinter, Alan Ayckbourn, Peter Shaffer, Edward Bond oder Sarah Kane. Im Pop-Sektor starteten von der Insel aus etwa auch die Rolling Stones, The Who oder David Bowie Weltkarrieren, bevor ihre Heimat Teil des europäischen Staats- und Wirtschaftsverbunds wurde. Andere Musiker taten es ihnen während der Mitgliedschaft gleich. Nicht anders der Zauberlehrling Harry Potter. In Joanne K. Rowlings Romanzyklus mag besonders die britische Internatswelt Eingang gefunden haben, gelesen und verstanden wurde er überall. Ähnliches ist über die weltweit geschätzten Sozialdramen des Filmemachers Ken Loach zu sagen.

War die EU seit Gründung ihrer Vorgängerorganisationen nicht zuletzt auf grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit ausgerichtet, so bekümmern die Kultur im Allgemeinen Landesgrenzen nicht sehr. Das bedeutet freilich nicht, dass der Weg aus der EU für die britische und europäische Kreativwirtschaft folgenlos bliebe. Für Bühnen ändert sich zumindest, dass der britische Verband künftig nicht mehr Teil der europäischen Vereinigung der Theaterverbände sein wird und folglich die Zusammenarbeit mit ihm schwerer fallen könnte, etwa in Bezug auf Theatertourneen.

Einfluss von Handelsfragen

Führt eine Bühne ein zeitgenössisches Drama auf, werden Tantiemen fällig; ihre Höhe richtet sich indes eher nicht nach dem Herkunftsland des Urhebers, ebenso Lizenzgebühren und Vergütungen für literarische Übersetzungen. Die sogenannte Ausländersteuer, die im Ausland lebende Künstler für hier erzielte Einnahmen entrichten, beträgt vom Veranstalter einbehaltene und abgeführte 15 Prozent unabhängig davon, ob das Land zur EU zählt.

Wenn es um Kultur als Handelsware geht, als Buch oder Tonträger, werden die kommenden Verhandlungen zwischen Brüssel und London folgenreich sein. Auch Vertreter der Literatur- und Musikbranche sehen ihre Interessen am ehesten dann gewahrt, wenn ein „harter“ Brexit vermieden und ein Freihandelsabkommen vereinbart wird. Im Übrigen verweisen die Fachverbände darauf, dass ein funktionierender künftiger Austausch nicht zuletzt von der Wahrung des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte abhänge. Auch dazu besteht in näherer Zukunft noch Klärungsbedarf.

Großbritannien kehrt also der EU nach 47 Jahren den Rücken. In der Kultur wird indes trotz offener Fragen in größeren Dimensionen gedacht. Das bestätigt ein Blick über den Atlantik: Die USA haben mit Hollywood und Jazz auch Europa geprägt und blieben selbst vom alten Kontinent beeinflusst. Von diesem bleibt Großbritannien nun durchaus ein Teil, und es ist schon gar nicht aus der Welt.

