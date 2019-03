Die Wogen schlugen mächtig hoch

Nun sage noch einer, dass bei den Jazzkonzerten in der Aula nicht meher die Stimmung von ehedem herrscht.

Beim jüngsten, zu dem witterungsbedingt zwar nur der harte Kern der Fans gekommen war – und dies teilweise von sehr weit her, wie Hanni Schifferdecker bei ihrer Begrüßung mit Genugtuung vermerkte – schlugen die Wogen mächtig hoch, und schuld daran war ein Musiker, der hier nun ebenfalls schon zu den alten Bekannten zählt: Der Pianist Thomas Stelzer, der mit fünf Freunden beziehungsweise Kollegen gekommen war, um dem legendären Fats Domino Tribut zu zollen.

Einfluss kaum zu überschätzen

Gemeint ist Antoine Dominique „Fats“ Domino (1928-2017), so sein richtiger Name, waschechter New Orleanser und der wohl bedeutendste Pianist und Entertainer des Rhythm&Blues, „the fat man“ (so der Titel seiner ersten erfolgreichen Aufnahme aus dem Jahr 1948), der schon in den 50ern Platten zu Millionen verkaufte und dessen Einfluss auf den späteren Rock ’n’ Roll kaum zu überschätzen ist.

Der Schöpfer unsterblicher Evergreens wie „Blueberry Hill“, „Blue Monday“ oder „I’m walking“ und für immer die schwarze Ikone der afromamerikanischen Tanzhallenmusik, einer ausgesprochenen „good time music“, simpel, spontan und eingängig, Musik zum Wohlfühlen zuerst für die Schwarzen und dann auch für Weißen, so lässig, zwanglos und selbstverständlich wie die rundlich-joviale, breit grinsende Erscheinung und das Auftreten ihres berühmtesten Vertreters.

Thomas Stelzer (Jahrgang 1964), einer von Fats’ musikalischen Nachfahren (nicht Imitatoren), der in der Aula zusammen mit fünf Musikerkollegen dem großen Vorbild huldigte, hat als gebürtiger Dresdener den geliebten afroamerikanischen Blues und „R&B“ schon zu DDR-Zeiten gespielt und ihn mit viel List gegen die darob missvergnügten und misstrauischen Kulturoberen verteidigt.

Vom Typ her ist der etwas füllige Pianist und Sänger dem verehrten „Fats“ gar nicht so unähnlich, seine kräftige, laute und etwas fettige Stimme erinnert auch in Momenten an die des großen Entertainers, wenn sie auch etwas härter und kälter klingt, und als mächtig groovender, wirkungsvoll akzentuierender R&B, Blues und Boogie-Pianist hat er dessen ansteckenden, ja manchmal hypnotisierenden Rhythmus voll drauf, seine Bassfiguren rollen wie ein Eisenbahnzug dahin, der Diskant wird mit besessener Leidenschaft herausgehauen.

Für einen authentischen, urwüchsigen Sound sorgen dazu die „Freunde“, Schlagzeuger Christoph Dehne, Bassist Thomas Böhme, und ein Bläsertrio mit drei Saxophonisten, zwei Tenoristen in Person von Bernd Aust und Max Ender und Baritonist Bernd Kleinow.

Die Rhythmusgruppe bestehend aus Dehne, Böhme und Stelzer selbst klingt geschlossen, kompakt und gelegentlich knallhart, bedingt durch die fünfsaitige E-Bassgitarre des Virtuosen Böhme und die ungewöhnliche Positionierung des dynamisch drängenden, variablen Schlagzeugers Dehne (er benutzt meist nur kleine Trommel und Becken) im Vordergrund der Bühne.

Welthits und Gassenhauer

Ein halbes Dutzend Domino-Medleys aus ihrer aktuellen CD (das heißt kurz angespielte Titel, zu Dreier- oder Vierergruppen zusammengefasst) hatten Thomas Stelzer & Co. für ihren Auftritt in der Aula mitgebracht, dazu eine stilechte Eigenkomposition des Bandleaders und tanzbare, fetzige Instrumentals aus dem reichen Fundus der New Orleanser Unterhaltungsmusik wie „Snake Eyes“ oder das gute alte „Java“, einst ein Party-Gassenhauer der frühen 60er und sogar – da schlug das Herz jedes älteren Nostalgikers höher – der ewig herumirrende „Wanderer“ von Dion de Mucci (hier intoniert von Thomas Stelzer), ein veritabler Welthit aus der gleichen Epoche.

Zuvor schon hatten sich die Bandmitglieder in einer ausgedehnten Calypso-Version von „Summertime“ – mit Bernd Aust an der Querflöte – einzeln präsentiert.

Echte Knaller

Die echten Knaller des Abends ergaben sich freilich aus dem enorm reichhaltigen Werk von „Fats“, in Form der Medleys im rollenden oder zackigen Rhythmus, hektischem oder gemütlichem Tempo inklusive seiner ganz großen Erfolge von „Hello Josephine“ bis „Blueberry hill“, bei denen die ganze Aula momentweise nahezu außer Rand und Band geriet...

