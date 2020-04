Kennt ihr den Unterschied zwischen Gartenzwergen und Elfen? Ihr kennt den Unterschied nicht? Das ist kein Wunder, denn es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen. Elfen sehen aus wie Gartenzwerge, nur dass sie – im Gegensatz zu den leblosen Gartenzwergen – aus Fleisch und Blut sind und nicht in Vorgärten und auf Campingplätzen herumstehen. Elfen seht ihr grundsätzlich nirgendwo herumstehen. Sie leben zwar mitten unter uns, doch sie leben versteckt in großen Städten unter der Erde und zeigen sich uns Menschen nur sehr selten. Und wenn sie sich überhaupt mal einem Menschen zeigen sollten, dann sowieso nur einem Kind mit reinem Herzen.

Eine solche Elfenstadt befindet sich gut versteckt und unsichtbar in Weinheim. Woher ich das weiß? Ich bin zwar längst kein Kind mehr, aber noch immer halte ich mich oft in der großen Elfenstadt auf, die sich unter der Riesenplatane im Hermannshof befindet. Die Platane ist der alte Baum im schönen Park, dessen Äste mit starken Stahlseilen gehalten werden müssen. Dieser Baum hat unter seiner Wurzel einen hohlen Stamm, in den man durch einen geheimen Gang gelangen kann. Und genau dort befindet sich die wunderschöne Elfenstadt Borgholt.

Wie ich Borgholt entdeckt habe und warum ich noch immer dort ein- und ausgehen darf, erzähle ich euch ein anderes Mal. Jetzt reichen die Zeit und der Platz dafür leider nicht aus. Ich möchte euch viel lieber von dem schlimmen Tag berichten, als die Trolle aus dem Stadtpark die Stadt bedrohten und es fast zu einem fürchterlichen Krieg zwischen den friedliebenden Elfen und den brummbärigen Trollen gekommen wäre. Zum Glück kam es nicht dazu. Macht es euch gemütlich und sperrt die Ohren auf. Jetzt kommt meine Geschichte, und sie ist absolut wahr:

Elfen sind sehr friedfertige Wesen. Sie lieben die Musik und den Tanz. Sie sind daher immer sehr entspannt und stets allem und jedem gegenüber freundlich und aufgeschlossen. Elfen sehen zudem auch absolut nicht aus wie Krieger. Sie sind sehr klein und leider ein wenig pummelig. Sie haben rundliche Gesichter und lächeln eigentlich immer. Sie gehen jedem Konflikt aus dem Weg und das Wort „Kompromiss“ ist ganz eindeutig ein Begriff aus der Elfensprache.

Bei den Trollen sieht die Sache schon ganz anders aus. Sie suchen bei jeder Gelegenheit Streit. Sie sind groß und immer übellaunig. Sie lächeln nie und poltern ununterbrochen durch die Gegend. Die Trolle aus dem Stadtpark sind besonders üble Exemplare, denn sie hassen jede Art von Musik. Seit vor einiger Zeit die Musik im Stadtpark verboten wurde, ließen sie es etwas ruhiger angehen. Bis vor ein paar Tagen, als ich wieder einmal in Borgholt zu Gast war, um dort eines meiner beliebten Konzerte auf meiner Laute – das ist ein kleines Saiteninstrument, das ihr euch als kleine Harfe vorstellen könnt – zu geben.

Leider war das öffentliche Leben in Weinheim durch einen gemeinen Krankheitserreger nahezu lahm gelegt, und es herrschte eine fast gruselige Stille in der Stadt. Ich hatte leider nicht berücksichtigt, dass die Klänge meiner Laute durch den Wind weit in die ruhige Stadt hinein getragen werden könnten, was sie natürlich wurden. Und so geschah es, dass auch die Trolle im Stadtpark meine Musik hörten. Es passierte, was passieren musste… Die Trolle fingen an, heftig zu poltern. Sie wurden immer wütender, und schließlich machten sie sich zornig auf den Weg zum Hermannshof. Die Zeichen standen auf Krieg! Nun war guter Rat teuer, denn die Elfen und ich mit meiner Laute hatten eigentlich keine Chance gegen die wütenden Trolle.

Ich überlegte fieberhaft hin und her. Schließlich hatte ich eine fabelhafte Idee.

Ich forderte die Frauen und die Kinder auf, sich gut zu verstecken und bat den Elfenkönig Trombart darum, den einzigen Zugang zur Stadt weit zu öffnen. Die meisten männlichen Elfen sollten sich dann, bis auf den König und ein paar wenige Mutige, ebenfalls gut verstecken. Die mutigen Elfen und der Elfenkönig bekamen von mir die Aufgabe, immer wieder den Marktplatz und die Straßen zu fegen. Und zwar solange, bis die Trolle in der Stadt erscheinen würden. Ich selbst setzte mich mit meiner Laute mitten auf den Marktplatz und spielte eine Melodie nach der anderen.

Zuerst hörten wir nur ein leises Rumpeln aus dem Stadtpark. Dann wurden die Geräusche immer dröhnender und angsteinflößender. Schließlich schaffte es meine Laute kaum noch, dass Scheppern und Klirren der anrückenden Trollkrieger zu übertönen, die längst die alte Platane im Hermannshof erreicht hatten.

Der Trollkönig Malmgedöns ließ seine angriffslustige Truppe anhalten und wartete auf den Angriff der Elfen. Natürlich wusste er, dass die Elfen nicht gerade für ihre Kampfeslust bekannt waren, aber ein wenig Gegenwehr erwartete er dennoch. Er wartete und wartete, doch außer meinem dauerhaften Melodiespiel auf der Laute geschah rein gar nichts. Im Gegenteil! Er steckte nach ein paar Minuten seinen Kopf in den Geheimgang und sah mit Entsetzen ein paar Elfen und den Elfenkönig, wie sie – bei weit geöffnetem Stadttor – den Marktplatz und die Straßen fegten und sich dabei im Takt meiner Musik wiegten. Er zog seinen Kopf aus dem Geheimgang, richtete sich auf und kratzte sich verblüfft am Kinn.

Sein mutigster Krieger Dummbatz trat zu ihm. „Greifen wir an, Chef?“, fragte er mit dröhnender Stimme.

„Nein, da stimmt was nicht, Dummbatz“, knurrte der König wütend. „König Trombart fegt mit ein paar Männern den Marktplatz und tanzt dabei, während ein Mensch bei ihnen sitzt und auf einer Laute spielt.“

„Das ist bestimmt ein Trick, mein König“, sagte Dummbatz entschieden. „Die Elfen können keinen echten Krieg führen. Die wissen das und stellen sich jetzt dumm. Wir sollten direkt angreifen, dann herrscht ein für alle Mal Ruhe, und wir können wieder zurück in den Stadtpark gehen.“

Der Trollkönig schüttelte den Kopf. „König Trombart ist ein wirklich ekelhaft freundlicher und friedfertiger Elf. Der kleine Strahlemann hat noch nie etwas Unvernünftiges gewagt. Und ausgerechnet im Angesicht einer sehr wahrscheinlichen Niederlage öffnet er wagemutig das Stadttor und tanzt in aller Seelenruhe mit seinen Männern den Marktplatz sauber?“

„Nun, mein König, ich denke…“

„Es ist mir egal, was du denkst, Dummbatz! Ich wusste nicht einmal, dass du überhaupt denken kannst! Dafür wirst du nicht bezahlt!“, polterte der Trollkönig ungehalten.

„Aber, ihr bezahlt mich doch auch gar nicht“, antwortete Dummbatz kleinlaut.

„Schnauze!“, geiferte König Malmgedöns. „Der blöde Mensch mit seiner Laute hat sich mit Sicherheit einen Hinterhalt ausgedacht. Du hast keine Ahnung, Dummbatz! Wir ziehen uns zurück.“

Und so geschah es tatsächlich, dass sich Trollkönig Malmgedöns mit seinen Männern unverzüglich in den Stadtpark zurückzog. Alle Elfen kamen aus ihren Verstecken und wir sahen die wilde Horde in der Ferne verschwinden. Alle klatschten vor Freude in die Hände, und ich bekam an jenem Tag wunde Finger vom vielen Musizieren. Die Elfen hätten mich eigentlich gerne in die Höhe gehoben und durch die Stadt getragen, doch 30 Zentimeter sind einerseits nicht wirklich hoch, und bei meinem Gewicht hätte es mindestens 100 Elfen gebraucht, um mich hochzuheben. Die Elfen ließen von diesem Vorhaben daher ab.

In einer Spielpause trat ein kleines Elfenkind auf mich zu. „Warum?“, fragte es mich und schaute mich dabei aus großen Kulleraugen an.

„Warum was?“, fragte ich verwirrt und legte meine Laute zur Seite.

„Warum sind die Trolle abgehauen?“

„Das ist einfach. Der Trollkönig ist zwar ein Haudrauf, aber nicht so dumm wie er aussieht… Euer König ist ein sehr vorsichtiger Elf und er sieht es schon als Wagnis an, an einem sonnigen Tag ohne Regenschirm auszugehen. Das weiß der Trollkönig und als er König Trombart heute dabei beobachtete, wie er im Angesicht der Gefahr tanzend den Marktplatz fegte, dachte er sofort an einen Hinterhalt.“

„Das haben wir alles deiner Zauberlaute zu verdanken!“, sagte das Elfenkind strahlend.

„Meiner Zauberlaute?“, gab ich lachend zur Antwort.

„Ja, das haben wir alles deiner Zauberlaute zu verdanken. Unser König macht keine waghalsigen Aktionen, aber er tanzt halt gerne“, gluckste das Elfenkind lachend. „Er konnte gar nicht anders, als zu den Tönen deiner Zauberlaute zu tanzen.“

„Wie dem auch sei“, sagte ich grinsend. „Gewonnen ist gewonnen! Und mit Tanzen ist das Siegen auch viel schöner als mit Polterei, oder? “

Das Elfenkind nickte. „Das ist wahr… und weißt du, was das Beste ist?“

„Nein“, gab ich zur Antwort. „Was denn?“

„Seit heute ist endlich wieder schöne Musik im Stadtpark zu hören.“

„Da hast du Recht“, sagte ich, und das Elfenkind und ich mussten lachen. Schließlich griff ich erneut zu meiner Zauberlaute, um eine schöne Melodie zu spielen, die mindestens noch bis in den Odenwald hinein zu hören war.