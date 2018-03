Die Zeit ist aus den Fugen geraten

Anzeige

Gregory Maqoma aus Soweto begann seine Tanzausbildung in Südafrika. Er vertiefte und erweiterte sie mit einem Stipendium in Belgien, bei den renommierten Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) unter Anne Teresa De Keersmaeker. 1999 gründete er das Vuyani Dance Theatre in Johannesburg, das seit 2003 feste Spielstätte, Produktions- und Ausbildungszentrum für professionellen zeitgenössischen Tanz ist. Letonja und Maqoma haben sich beim Festival Africtions (2014) kennengelernt. „Out of joint“ ist ihre erste Zusammenarbeit. Sie nimmt zu politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen Stellung. Dabei werden innerhalb tänzerischer Formen und Ausdrucksweisen Grenzen ausgelotet und „der Tanz in Facetten, Räumen und Formen außerhalb üblicher Sehgewohnheiten erlebbar – das alles auf hohem Niveau“ lobt die Kritik und feiert „Out of Joint“ als „getanzte transkulturelle Konfrontation“, die provoziert, prickelt und auf erfrischend lustvolle Weise den Diskurs anregt.

Publikumsgespräch

Das sind keine leeren Worte, denn nach der Vorstellung findet ein Publikumsgespräch mit Helge Letonja und dem Ensemble statt.

Mit diesem Auftakt verspricht das sechstägige internationale Festival „Tanz! Heilbronn“ im Spannungsfeld der Kontinente ein Forum für innovative Tanzkunst, lebendige Begegnungen, Diskurse und Reflexionen zu werden.

Kuratorin Karin Kirchhoff hat das Festival unter das Motto „Berühren lassen“ gestellt, was sowohl körperlich als auch geistig und seelisch gemeint ist. Neben „Out of joint“ gibt es zwei Uraufführungen mit Afrika-Bezug der Choreographinnen Nadja Beugré von der Elfenbeinküste und Renate Graziadei aus Berlin („Die Choreonauten – Eine deutsch-afrikanische Tanz-Navigation“ am 17. Mai um 19.30 Uhr im Komödienhaus) sowie Germaine Acogny, die Grande Dame des Afrikanischen Tanzes („Somewhere at the Beginning“ am 20. Mai um 19.30 Uhr im Komödienhaus).

Zwei Stunden pure Energie bieten die Tänzerinnen und Tänzer der Kibbutz Contemporary Dance Company („Horses in the Sky“ am 18. und 19. Mai im Großen Haus). Ein ganz eigenes Bewegungsvokabular zwischen Akrobatik und zeitgenössischem Tanz hat die niederländische Tänzerchoreografin Sabine Molenaar entwickelt („Almost alive“ am 18. Mai um 21.30 Uhr in der BOXX). Ein außergewöhnliche Tanzpoem der behinderten Schottin Claire Cunningham mit ihrem Tanzpartner Jess Curtis beschließt mit „The way you look (at me) tonight“ (am 21. Mai um 19.30 Uhr im Großen Haus) das zehnte Festival Tanz! Heilbronn.

„Keine Zeit mehr für Berührung?“ Das fragt eine Diskussion, bei der es um die Qualität von achtsamer Berührung im Kontext der durchrationalisierten Alten- und Krankenpflege geht (am 21. Mai um 15 Uhr in der BOXX).

Drei Workshops: „Dialogue du corps“ (mit Kossi Sebastien Aholou-Wokawui), „berühren – berührt werden – berührt sein“ (mit Claudia Feest; Berlin und Thea Rytz; Bern) sowie „Grundlagen der Contact Improvisation“ mit Jess Curtis ergänzen das Programm.

Zum Mitmachen gibt es eine Party mit Tanzkaraoke für alle (19. Mai ab 21 Uhr in der BOXX) und zum zehnjährigen Festival-Jubiläum darf auch die vielfältige lokale Tanzszene an zwei Tagen beim „Mai –n Tanz“ auf dem Theatervorplatz Flagge zeigen (am 19. Mai von 15 bis 18 Uhr und 20. Mai von 12 bis 18 Uhr).

Montag, 26.02.2018