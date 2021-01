Die Zugriffe 2020

Angegeben sind die Platzierungen der 500 am meisten aufgerufenen Einzelartikel (gerundet in Mio.) in der deutschen Wikipedia.

1. Spanische Grippe (6,0)

2. Deutschland (5,7)

3. Covid-19-Pandemie in Deutschland (5,5)

4. Covid-19-Pandemie (5,5)

5. Coronaviridae (3,9)

6. Joe Biden (3,8)

7. OpenSearch (3,6)

8. Coronavirus-Epidemie 2019/2020 (3,6)

9. Donald Trump (3,5)

10. Pandemie (3,2)

29. Ludwig van Beethoven (2,2)

83. Xavier Naidoo (1,3)

93. Apache 207 (1,3)

130. Dietmar Hopp (1,1)

183. Baden-Württemberg (1,0)

