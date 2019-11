Die Zukunft als menschliches Versuchslabor

Ein Reagenzglas glüht im Dunkeln. Ein Kind liegt im Fiebertraum. Auf der Suche nach einem Impfstoff forschen die Mediziner Paul Ehrlich und Emil von Behring fieberhaft. Das Kind braucht dringend Hilfe. Einer der beiden Forscher wird später als Retter der Kinder in die Geschichte eingehen. Doch noch singt die Königin der Bakterien ihr grausames Lied, hält das kranke Kind in ihrem Bann. Verwandelt sich das Theater in ein Labor oder das Labor in eine Bühne?

Huldigung an die Wissenschaft

„In dir schläft ein Tier“ ist eine Huldigung an die Wissenschaft, geschrieben von Oliver Schmaering, inszeniert vom Theater an der Parkaue Berlin. Die Produktion hat den Kinderstück-Preis der Mülheimer Theatertage bekommen, zu sehen sein wird sie in der Boxx des Theaters Heilbronn im Rahmen des Science Theatre Festivals Heilbronn.

Das Festival Science Theatre ist eine Koproduktion der Experimenta mit dem Theater Heilbronn. Es findet von Mittwoch 6. bis Montag 11. November in beiden Lokalitäten statt. Wie spannend und dramatisch Forschung sein kann, wie Forschen zur Inspiration des Theaters werden kann, solche Wechselwirkungen wollen Experimenta und Theater an der Schnittstelle von Wissenschaft und Theater herausfinden.

Neben einer Reihe von Theater-Gastspiele im Science-Dom, dem Großen Haus und der Boxx vertiefen Publikumsgespräche und Talk-Runden die Thematik. Zudem wurde über Theaterverlage der Dramenwettbewerb „science & theatre“ ausgeschrieben. Aus 27 eingereichten Stücken hat eine fünfköpfige Jury drei Preisträger ermittelt. Diese drei Stücke werden in einer Autoren-Lesung vorgestellt. Der Hauptpreis kommt in der Folgespielzeit auf die Bühne des Theaters Heilbronn.

Die Experimenta ist Deutschlands größtes Wissenschaftszentrum, der Science Dome – samt spektakulärem 700 Quadratmeter großen Screen (3D) – eine einzigartige Kombination aus Theater und Planetarium.

Blick ins Jahr 2053

Dieser Kuppel-Raum ist den beiden spektakulärsten Produktionen vorbehalten: „Kafka in Wonderland“ (Mittwoch 6., Donnerstag, 7. November) und „The Curiosity of Brain“ (in zwei Versionen: Für Kinder ab acht Jahren um 14 Uhr /für Jugendliche ab 16 Jahre um 18 Uhr, jeweils am Samstag, 9. November).

Ist die Zukunft ein menschliches Versuchslabor? Das 70-minütige Stück „Kafka in Wonderland“ der Düsseldorfer Gruppe Half-past-selber-schuld versetzt ins Jahr 2053. Die Firma Wonderland Inc. wirbt für endloses Leben und bietet einen Bewusstseins-Upload in der Wonderland-Cloud an. Musik, Tanz, Trickfilm und Puppenspiel machen das Episoden-Stück zu einem Bühnencomic mit philosophischen Zwischentönen. „The Curiosity of Brain“ des Brachland Ensembles basiert auf Ergebnissen der Neurologie. Der Protagonist Brian unternimmt eine Reise ins Innere seines Gehirns und stößt dabei erwartungsgemäß in unerforschte Regionen. Dominik Breuer ist Akteur, Leiter und Sound-Designer in einer Person.

Ebenfalls ein Ein-Personen-Stück ist „Dr. Wahn – Die all-umfassende Theorie der Welt“ von Paul Kaiser aus München. Lässt sich die Welt in Paradoxien begreifen? Fällt am Ende alles auf sich selbst zurück? Dr. Wahn, ein theoretischer Physiker, skurriler Forscher und unorthodoxer Denker hält dazu eine aufschlussreiche Lecture-Performance im Untergeschoss der Experimenta. Dort gibt es auch „Artefact“, eine begehbare Performance des Théâtre Nouvelle Génération (Lyon, Frankreich). Die Kombination aus Robotik und 3D-Druck-Technologie birgt Fragen: Wollen wir ein Theater ohne Menschen? Wie führen Maschinen Dialoge untereinander?

Wäre es möglich, sich in eine Maschine, ein Programm, eine künstliche Intelligenz zu verlieben? Was wäre, wenn Pygmalion die heutigen technischen Möglichkeiten nutzen könnte und sich dank komplexer Programmierung, künstlicher Intelligenz und Algorithmen ein geliebtes Wesen schafft?

Diesen Fragen geht die Produktion „Eliza uncanny Love“ des Stuttgarter Duos Iris Meinhardt und Michael Krauss nach.

