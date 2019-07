„Diese Offenheit hat mich geprägt"

Frau Fecht, Sie wurden 1976 in Mannheim geboren und leben in Berlin. Wann und warum hat es Sie nach Berlin verschlagen?

Nadine Fecht: Ich bin in Mannheim aufgewachsen, habe im Elisabeth-Gymnasium Abitur gemacht und hatte dann eine Zwischenstation in Karlsruhe, wo ich anderthalb Jahre an der Akademie bei Silvia Bächli studiert habe. Irgendwann 1996 hatte ich das Gefühl, am falschen Ort zu sein, weil noch eine ganze Zeit nach der Wende die entscheidenden Vorgänge in Ostdeutschland passierten.

War es eine politische Entscheidung?

Fecht: Ja. Ich wollte die Veränderungen aus eigener Anschauung erleben, ich hatte noch überlegt: Leipzig oder Dresden? Dann hab ich mich für Ostberlin entschieden. Eine Weile habe ich in verschiedenen Kinos als Filmvorführerin gearbeitet, ich habe Leute kennen gelernt, die im Osten sozialisiert waren, also anders als ich selbst. Das war später wichtig für meine Arbeiten, auf den ersten Blick wirken sie abstrakt, aber sie resultieren immer aus der Auseinandersetzung mit der menschlichen, sozialen und politischen Realität.

Zuhause fühlen Sie sich aber nicht wirklich im Osten? Es ist ja vieles fremd geblieben, oder sehen Sie da nachhaltige Veränderungen?

Fecht: Nun, es war damals eben anders, mittlerweile hat sich vieles verwischt, ich war seinerzeit von dieser Fremdheit ganz fasziniert. In meiner Arbeit geht es ja auch viel um Identität. Ich frage nicht nach mir selber als Person, sondern danach, was Identität ausmacht und wie sie geprägt wird: Wer bin ich, wie verhalte ich mich verantwortlich in der Gesellschaft? Da war es mir wichtig, den anderen Teil Deutschlands in den Fokus zu nehmen.

Wenn ich an die bevorstehenden Wahlen in Brandenburg denke und die Auftritte Björn Höckes von der AfD, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich die Mentalitäten angeglichen haben. Bricht sich da nicht das „Andere“ Bahn… Geheimnisvolles Lächeln bei Ihnen?

Fecht: Ich weiß nicht, ob ich mich als Künstlerin so weit aus dem Fenster lehnen soll. In einer meiner Arbeiten geht es auch um die Wirkmacht von Worten und um die Frage: Wer bestimmt den öffentlichen Raum? Es gibt doch zum Beispiel auch diese tolle Künstlergruppe, das Zentrum für politische Schönheit, die Björn Höcke eine Kopie des Holocaust-Mahnmals in den Garten gestellt hat. Ich selbst würde mich gar nicht festlegen, der Titel meiner Ausstellung „Amok“ deutet aber das Spannungsverhältnis an: Es wird insgeheim zielstrebig etwas geplant, Spannung reichert sich an - und dann bricht es unkontrolliert aus.

Trifft das die politische Situation?

Fecht: Es gibt ein Spannungsverhältnis, das in den letzten Jahren etwas geruht hat oder gedeckelt war, und es bricht gerade aus. Das ist beängstigend. Natürlich hängt das auch mit der wirtschaftlichen Situation zusammen, die sich aber nicht nur im Osten auswirkt. Insgesamt leben wir in Deutschland fast in einer Blase, andernorts in der Welt trifft es die Menschen viel mehr.

Wenn die Digitalisierung voranschreitet, werden wir das auch hier zu spüren bekommen.

Fecht: Ja, aber es gibt durch die Kunst eine dritte Möglichkeit. Indem man die prekäre Situation thematisiert, entsteht ein Zwischenzustand, der einen die Spannung akzeptieren und aushalten lässt. Darum geht es mir eigentlich, um das Sichtbarmachen, das Bewusstmachen und das Standhalten, aber natürlich gebe ich damit die Verantwortung an den Betrachter. Und der muss auch wissen, dass das Andere immer Teil des Eigenen ist.

Das ist ein philosophischer Standpunkt, der konkret gelebt werden muss!

Fecht: Ja, und natürlich sind humanitäre Werte grundlegend, egal in welchen prekären Situationen wir leben. Sie sind die Grundlage des Menschseins, der Respekt vor dem Anderen und das Aushalten des Fremden. Eine meiner Arbeiten ist die große Tusche-Wandzeichnung „WE INSIST“, bei der die beiden Wörter fünfmal mit weißer Dispersionsfarbe übermalt wurden und sich trotzdem immer noch lesbar durchsetzen. Ich habe dafür bewusst die Wand und nicht einen Papierträger gewählt, weil ich die Dauer thematisieren wollte - man kann die Wand ja nicht wegnehmen.

Noch einmal zurück zu Ihrer Biografie. Sie scheinen noch Verbindungen nach Mannheim zu haben, jedenfalls hatten Sie 2013 eine Ausstellung in der Stadtgalerie.

Fecht: Ja, ich hatte mich damals sehr über die Einladung von Barbara Hindahl gefreut. Ich bin seitdem nicht in Mannheim gewesen, aber meine Mutter und ein Teil meiner Familie leben hier. Ich habe meine Schulzeit als sehr bunt und kulturell vielfältig empfunden, in meiner Klasse waren sechs Deutsche, alle anderen hatten einen Migrationshintergrund. Ich habe das als unglaublich bereichernd empfunden. Diese Offenheit, diese Prägung ist mir bis heute wichtig. Aber natürlich können die Spannungen, die dadurch auftreten, auch ziemlich heftig sein. Doch das in diesen Spanungen enthaltene Veränderungspotenzial bildet einen Kern meiner Arbeit.

Das Interview wurde von Nadine Feucht vor der Veröffentlichung autorisiert.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019