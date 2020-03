„Dieser Mann bin jetzt ich“

Es hätte ein so wichtiger Abend werden können: Jayrôme C. Robinet soll beim Literaturfestival Lesen.Hören in der Alten Feuerwache erzählen, wie es sich in unserer Gesellschaft anfühlt, von einer Frau zum Mann zu werden. Doch unter dem Titel „Treffen sich zwei Freund*innen“ kommt es in Mannheim ein bisschen anders: Reyhan Sahin, als Rapperin Dr. (früher: Lady) Bitch Ray bekannte Linguistin, und

...