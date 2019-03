Diesseits des Komiker-Olymps

Komiker, die am laufenden Band Gags produzieren, gibt es viele. Für locker-leichte Unterhaltung auf dem Laufband bedarf es freilich des Lungenvolumens eines Dieter Baumann. In der Mannheimer Klapsmühl erzählt der 54-Jährige über sein Leben als Läufer samt Lust und Last eines Leistungssportlers. „Ab-und-Zu-Renner“, Powerwalker, Marathonbegeisterte sitzen im Publikum zwischen jenen, die sich mit Daumenjogging auf der TV-Fernbedienung begnügen. Klar, dass sich der schwäbelnde Athlet für seine Dialog-Sprints Besucher aussucht, die seine Leidenschaft teilen: das Laufen.

Andere Kleinkünstler versuchen in Olympiastadien groß herauszukommen, witzelt der Olympiasieger von 1992, aber er komme direkt vom Olymp. Jenem der 5000-Meter-Distanz. „Dieter Baumann läuft halt – weil singen kann er nicht“ heißt sein Kabarettprogramm. Und deshalb interpretiert der Nicht-Sänger den „Wohin mit der Medaille?“-Reggae als Sprechmonolog am Keyboard mit Zweifingerspieltechnik .

Es gibt den wunderbar doppeldeutigen Begriff der Laufbahn im Sinne von Biografie und Stadionrund. Dieter Baumann durchläuft beides temporeich, im wahrsten Sinne des Wortes. Amüsant wie selbstironisch erzählt er von Triumphen auf der Zielgeraden. Aber nicht nur.

Trauma der „Zahnpasta-Affäre“

Wie das Trauma der „Zahnpasta-Affäre“ rund um die von ihm bis heute bestrittenen Dopingvorwürfe in seinem Leben keinen Stein mehr auf dem anderen ließen, demonstriert er fast philosophisch an Hand eines Großpuzzles. Dieter Baumann hat sie aufgetan – die vielzitierte Lücke zum Losspurten, die es nicht nur im Pulk eines Starterfeldes, sondern auch jenseits einer abrupt beendeten Leichtathletik-Karriere zu finden gilt. Auch davon kündet der Abend. In den Kabarett-Olymp wird Baumann es wohl nicht schaffen. Gleichwohl begeistert der Mittfünfziger. Auch deshalb, weil er nie gekünstelt wirkt. Das Leben als Langstrecke ohne eine Minute Langeweile fürs Publikum! wam

