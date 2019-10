Dieter Bohlen in der Mannheimer SAP Arena: Ekstase bis zur Massenmassage

Du kannst gewinnen, wenn du willst - mit „You Can Win If You Want“ setzt Dieter Bohlen quasi sein Lebensmotto an den Anfang seines Konzerts vor 6000 Zuschauern in der bestuhlten Mannheimer SAP Arena. Dass der bis heute unbändig ehrgeizige 65-Jährige trotz all seiner Erfolge stets ein wenig belächelt wurde, wurmt den Produzenten, Komponisten und Ober-Popjuroren der RTL-Nation nur noch am Rande.

...