Differenzierte Charakterisierung der Rollen

Anzeige

Fast 58 Jahre sind seit der deutschen Erstaufführung in Berlin vergangen. Umso erstaunlicher ist es, dass „My fair Lady“, Frederick Loewes Musical, mit dem Text von Alan Jay Lerner, nach George Bernard Shaws „Pygmalion“, erst jetzt zum ersten Mal bei den Freilichtspielen Neuenstadt auf dem Programm steht, in einem Sommertheater, das sich dadurch auszeichnet, dass in seiner 61-jährigen Geschichte noch kein Stück ein zweites Mal gezeigt wurde.

In pausenlosen eindreiviertel Stunden geht in Neuenstadt „My fair Lady“ über die Bühne im Schlossgraben, vor der die Besucher wie in einem Amphitheater Platz finden. Und dennoch sieht man in dieser relativ kurzen Zeit im Grund das ganze Musical.

Das ist einer geschickten Bearbeitung von Cosima Greve und Christian Marten-Molnár zu verdanken, die auch Regie führen. Man hört sämtliche bekannten Melodien und man wird auch Zeuge der ganzen Geschichte. Sogar der Ball in der Botschaft, der vor allem bei Aufführungen von kleineren Theatern dem Rotstift zum Opfer fällt, wird zumindest angedeutet.