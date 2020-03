Es gibt so viel zu entdecken, und allein schon dafür gilt der Reihe Musiksalon im Nationaltheater Mannheim Dank. Wer kannte denn schon Rebecca Clarke (1886-1979), deren 1919 entstandene Sonate für Viola und Klavier von Julien Heichelbech und seinem Klavierpartner Alexander Fleischer mit einem vitalen Pulsschlag zwischen leidenschaftlichem Zugriff und zarter Verinnerlichung zum Leuchten gebracht wurde? Oder wem war etwa der US-amerikanische Komponist Charles Loeffler (1861-1935) ein Begriff, der dort als aus dem Elsass stammend gilt, aber in Berlin geboren wurde, wo sein republikanisch gesinnter Vater in Haft starb?

Dessen fünf Lieder nach Baudelaire und Verlaine (Mezzosopran, Viola und Klavier) atmen Heiterkeit, Zuwendung und raffiniertes Augenzwinkern mit dem Volkston für die teils symbolistischen Texte und geschickt-korrespondierende Instrumentalbehandlung. Susanne Scheffel, seit Jahren Mitglied im Nationaltheater-Ensemble, schenkte den Liedern Lebendigkeit im Ausdruck, gepaart mit dem Gespür für die aus der Dichtkunst erwachsenen Nuancen. Warum nur aber sind diese bezaubernden Chansons nur so selten zu hören?

Zeitlose Kunst

Scheffel darf auf ihre immer stabile, angenehm timbrierte und in allen Modulationen sichere Stimme vertrauen. Ihrer Interpretation der „Kinder-Totenlieder“ nach Rückert von Gustav Mahler – hier die Klavierfassung mit Alexander Fleischer als selbstbewusstem Partner – mochte es zwar gelegentlich an Textverständlichkeit mangeln, doch ihr Gefühl für die Valeurs, auch die Transzendenz dieser Lieder überzeugte. In einer Zeit hoher Kindersterblichkeit entstanden, rückten Susanne Scheffel und Alexander Fleischer deren zeitlose Kunst in den Vordergrund.

Besonderes Interesse galt an diesem Abend sicher der Uraufführung „Der Mensch“ von Stefan Heucke. Der 1959 geborene Komponist hat darin die Hölderlin-Ode für Alt, Viola und Klavier in differenzierte Klangbilder umgesetzt. Zweifellos ein ambitioniertes Unterfangen, denn die sprachliche Schönheit dieser Dichtung ist ja aus sich heraus ein Wert an sich. Heucke unterlegt viel Expressivität und schafft Atmosphäre, in der sich die Texte entfalten. Seine intensive künstlerische Auseinandersetzung mit dem Sujet wurde von den Künstlern mit großer Zuwendung vorgestellt. Durchweg viel Beifall und eine Brahms-Zugabe.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020