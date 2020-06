Digitale Authentizität

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

nun möchte ich endlich über das Thema Home-Office und Videokonferenzen schreiben. Man stelle sich vor, der Lockdown hätte in der vor-digitalen Welt stattgefunden und das Arbeitsleben wäre nicht in den kleinen Bildschirm zu übersetzen gewesen. Es wäre eine völlig andere Erfahrung geworden, noch mehr finanzieller Schaden dazu. Schnell machten sich jene, die konnten, mit einem Betriebssystem vertraut und die Video-Einladungen trudelten ein, als würde man niemandem mehr zutrauen, alleine etwas erarbeiten zu können.

Was mich dabei amüsiert, ist der seltsame Duktus, in dem diese Video-Treffen stattfinden. Plötzlich sitzt man mit den nettesten Kolleginnen und Kollegen im Bildschirm und sie verfallen in einen seltsamen Werbesprech: „Ja, ich bin also der Michael und kümmere mich darum, dass heute alles gut über die Bühne geht bei unseren digitalen Meeting.“ Selbst dieser – hier frei erfundene – Michael, sonst ein bodenständiger Kerl, wird plötzlich zu einem Netz-Säusler, der jeden seiner Arbeitsschritte anpreist, als wären wir live dabei bei seiner diesjährigen Weinless.

Vor einigen Jahren drehte sich alles um Authentizität. Alle sollten so authentisch sein wie möglich sein. „Wie authentisch!“ war das Kompliment der Stunde. Doch mit dem Siegeszug der Sozialen Medien veränderte sich die Selbstpräsentation. Ratschläge, wie man sich gut verkauft, vor Kameras anzieht und sich schminkt, sind heißbegehrt. Auch das hat Corona befeuert: Es ist, als würden viele, allein dadurch, dass sie sich auf einem Bildschirm sehen, zu Verkaufsexperten ihrer selbst und ihrer Arbeitsschritte. Die Sätze werden endlos: „Ich gehe jetzt mit meiner Maus auf die rechte Ecke hier oben!“ Ja, denke ich, sehen wir doch alle dank Bildschirmteilung!

Die Tools, die man so werbesendungmäßig darbietet und nutzt, verbrauchen oft mehr Arbeitszeit als das Arbeiten selbst. Die Sprechwissenschaftlerinnen Ines Bose und Clara Luisa Finke haben über diesen Trend zum Werbesprech spannende Studien vorgelegt: Unser Sprechen imitiert zunehmend die Werbewelt. Frauen reden wieder mäuschenhafter. Männer wie Frauen vermarkten sich beim Reden selbst. Wir müssen wohl noch an digitaler Authentizität arbeiten, etwas wie die authentische Phase 2.0. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

