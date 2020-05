Digitaler Museumsbesuch

Zu einem digitalen Museumsbesuch lädt das Museum am Dom in Würzburg am Internationalen Museumstag am Sonntag, 17. Mai, ein. Während des Shutdowns wurde die Homepage des Museums neu gestaltet und wird nun zum Internationalen Museumstag wieder freigeschaltet. Unter www.museum-am-dom.de finden die Besucher neben aktuellen Informationen einen digitalen Rundgang durch die aktuelle Sonderausstellung „Riemenschneider X Stoss – Schnittpunkt Münnerstadt“ sowie eine eigene Kategorie zur Corona-Zeit. Dort findet man beispielsweise einen Hygienetipp des heiligen Kilian.

