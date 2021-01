Digitaler Tag der offenen Tür

Zu einem digitalen Tag der offenen Tür lädt das Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) am 6. Januar ab 11 Uhr ein. Mit frei zugänglichen Livestreams und Videos gewährt das ZKM Einblicke in seine Arbeit. Wie das Museum mitteilt, gibt es Führungen durch die aktuellen Ausstellungen „Critical Zones. Horizonte einer neuen Erdpolitik“ und „Writing the History of the Future“, Interviews mit Multimediakünstlern und Konzerte, bei denen Rockmusik mit künstlicher Intelligenz zusammenfindet. Ludger Brümmer wird Beethovens „Große Fuge“ (op. 133) multimedial aufführen. Das Haus soll an diesem Tag zu einem virtuellen Begegnungsort werden. gespi

Info: Informationen unter: zkm.de/tatü

