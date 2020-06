Dion am 4. Juni 2021 in Mannheim

Céline Dion (Bild) wird ihr ausgefallenes Konzert in der Mannheimer SAP Arena am 4. Juni 2021 nachholen. Das teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Demnach behalten Tickets, die für das ursprünglich am 19. Juni dieses Jahres gekauft worden sind, ihre Gültigkeit.

„Ich hatte wirklich gehofft, dass ich in diesem Jahr wieder auf die Bühne zurückkehren könnte, aber nichts ist wichtiger als die Gesundheit und Sicherheit aller“, zitiert der Veranstalter die kanadische Sängerin, die wegen Corona fünf Konzerte in Deutschland in diesem Sommer hatte absagen müssen.

Der Start ihrer Deutschland-Tournee ist nun der 18. Mai 2021 in der Münchner Olympiahalle. Weitere Stationen sind Berlin (29. Mai), Hamburg (31. Mai) und Köln (2. Juni), ehe Mannheim den Schlusspunkt bildet. seko

Info: Weitere Informationen unter: bit.ly/2YnfO41

