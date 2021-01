Dirik Schilgen, Schlagzeuger, Bandleader, Komponist

Er stammt aus Westfalen, aber seit 1991 wohnt Dirik Schilgen in der Rhein-Neckar-Region und ist eine verlässliche Grüße der hiesigen Jazzszene. „Die Region ist meine musikalische und auch sonstige Heimat geworden“, sagt er über sich. Schilgen, der heute in Heidelberg lebt, hat am renommierten Hilversum Conservatorium in Holland Jazz studiert und sich rasch als Filigran-Techniker an Trommeln und Becken einen Namen gemacht. Seine leichthändige Spielweise prädestiniert ihn für lateinamerikanische Musik, aber auch im Jazzrock, bei Soul-Projekten und bei Musical- und Kabarett-Produktionen ist er gefragt. Seine Band JazzGrooves, in der er mit Musikern wie Thomas Siffling, Daniel Prandl und Matthias Dörsam zusammenspielt, ist sein musikalisches Aushängeschild. Für die Zeit nach dem Corona-Lockdown kann man ihn jetzt schon für private und geschäftliche Auftritte buchen. Anfragen sind möglich unter: mail@dirikschilgen.de. Hierüber kann man auch seine hörenswerten CDs bestellen. gespi (Bild: Schilgen)

