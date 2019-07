Diskussion um neuen Standort

Um das Gutenbergmuseum in Mainz ist es in der öffentlichen Diskussion still geworden: Rund eineinviertel Jahre nach dem Bürgerentscheid gegen den heftig umstrittenen Bibelturm auf dem Domplatz ringt eine Arbeitsgruppe um ein neues Konzept für das international bedeutende Ausstellungshaus. Drei Standorte für das Museum mit seinen wertvollen Ausgaben der Gutenberg-Bibel stehen jetzt zur Auswahl.

Neben dem aktuellen Gebäude in Dom-Nähe sind ein Grundstück am Kurfürstlichen Schloss und eins in der Nähe des Abgeordnetenhauses im Gespräch. Dazu seien öffentliche Begehungen geplant, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling der Deutschen Presse-Agentur. Der SPD-Politiker hofft auf ein „möglichst konsensuales Ergebnis“ bis Jahresende.

Bibelturm scheiterte 2018

„Es war das höchste Gebot, die offenen Enden wieder zusammenzukriegen“, beschreibt Ebling die Aufgabe nach der hitzigen Debatte über den im April 2018 gescheiterten Bibelturm. „Die Antwort ist die Arbeitswerkstatt Gutenbergmuseum.“ Denn: „Wir hatten vor dem Bürgerentscheid eine leider unterirdische Qualität in der Debatte der widerstreitenden Interessen.“

Eine deutliche Mehrheit hatte sich beim Bürgerentscheid im April 2018 gegen den Turm ausgesprochen. Nur 22,7 Prozent votierten für den Entwurf des nach der Gutenberg-Bibel benannten Turms, der 20,5 Meter hoch werden sollte. An der Abstimmung hatten rund 40 Prozent der etwa 161 000 berechtigten Mainzer teilgenommen. Die Gegner des Bibelturms hatten vor allem die moderne Architektur auf dem Domplatz kritisiert und die Finanzierung angezweifelt. Der Turm hätte eine Fassade aus Kupferblech bekommen sollen, die mit frei gesetzten Buchstaben perforiert gewesen wäre. Der Turm wäre wesentlicher Bestandteil für die Weiterentwicklung des Museums gewesen, das als kaum noch zeitgemäß gilt. Die rund 20 Teilnehmer der seit Oktober 2018 tagenden Arbeitswerkstatt hätten untereinander Stillschweigen vereinbart, um wieder Vertrauen zu schaffen, sagte Ebling. dpa

