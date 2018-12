Diskussionen um das N-Wort

Erneut wird eine literarische Figur gesucht. Wie schon in der ersten Folge unseres diesjährigen Weihnachtsrätsels trägt sie nicht die Standardhautfarbe in der Weltgegend, in der sie lebt. Es handelt sich indes diesmal nicht um eine erwachsene Figur, was zu dem Umstand passt, dass das entsprechende Buch zur Kinder- und Jugendliteratur zählt. Klassischen Status hat es dabei freilich auch, wenngleich es erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verfasst und publiziert worden ist.

Als vor wenigen Jahren eine Diskussion darüber aufbrandete, ob heute als diskriminierend empfundene Begriffe in literarischen Werken bei Neuausgaben verändert werden sollten, kam auch das fragliche Buch wieder ins Gespräch. Die Diskussion selbst entzündete sich an anderen Autorinnen und Autoren – an Otfried Preußler und Astrid Lindgren. Preußler selbst stimmte noch zu, in seiner „Kleinen Hexe“ das heute als rassistisch besetzt geltende Wort „Negerlein“ zu ersetzen, also geschah es. Und auch in Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ wurde aus ihrem als „Negerkönig“ titulierten Vater ein „Südseekönig“ gemacht.

Im dritten Fall, von dem hier die Rede ist, entschied der Verlag anders. Und so wurde in der Jubiläumsausgabe des Buches das N-Wort beibehalten. Man hatte gute Argumente dafür, denn nur einmal wurde der dunkelhäutige Protagonist der Geschichte so genannt, und dies auch nur von einer Figur, die damit eine bestimmte, für sie typische Haltung zum Ausdruck bringt.

Im August 2015 ließ die Verlegerin des bereits im Jahr 1995 verstorbenen Autors dazu folgendes mitteilen: „Michael Ende hat mit großer Selbstverständlichkeit einen kleinen schwarzen Jungen zum Helden seines Buches gemacht, und er nimmt an verschiedenen Stellen auf das Schwarzsein Bezug. Der Begriff ‚Neger’ kommt im Buch einmal vor, und zwar in der wörtlichen Rede von Herrn Ärmel. Es charakterisiert ihn als den Prototyp des Spießbürgers, des ,Untertans’, wie er im Text auch genannt wird.“ An anderer Stelle lasse der Autor eine andere Figur, den Scheinriesen Tur Tur, über das Schwarzsein philosophieren.

Der Autor selbst könne sich zu dieser Sache ja nicht mehr äußern, „aber als Verlag sind wir der Meinung, dass wir mit einer Streichung sein Werk, in dem der kleine schwarze Junge (...) sich als großer Held erweist, verkürzen würden“, so Verlegerin Bärbel Dorweiler. Wie heißt der hier gemeinte Junge und mit ihm das Buch? tog

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018