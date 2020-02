Diverse Perspektiven des Erzählens

„Wofür könnte der Name Nationaltheater heute noch stehen“, räsonierte Christian Holtzhauer. „Ist es lediglich eine historische Bezeichnung, über die man im 21. Jahrhundert nicht mehr nachzudenken braucht, oder lässt sich aus dem Namen unseres Hauses tatsächlich noch ein Arbeitsauftrag ableiten? Wenn ja, wie könnte der aussehen?“

Dies sei eine Frage, die ihn umtreibe, seit er zum Schauspielintendanten des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) berufen wurde, erklärte Holtzhauer einleitend zu seinem Vortrag, den er nach einem Zitat aus Schillers berühmter „Mannheimer Rede“ von 1784 „Die gute stehende Schaubühne und der Geist der Nation“ betitelt hatte.

Bei dem Abend, den der Intendant zusammen mit Sophie Kara, Referentin für Diversität am NTM, in der Reihe „Begegnung“ der Freunde und Förderer des Nationaltheaters im Theatercafé gestaltete, setzte er sich auch mit Herkunft und ursprünglicher Bedeutung des Wortes „Nationaltheater“ auseinander, das zunächst einmal – in Abgrenzung zum Theater der Fürstenhöfe – vor allem Theater in deutscher Sprache bedeutet habe; eines, mit professionell ausgebildeten Schauspielern und literarisch anspruchsvoller Dramatik, die bürgerliche Biografien in den Mittelpunkt stellte.

Bühne und Gegenwart

„Bislang wurden Geschichten im Stadttheater vor allem aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft erzählt. Aber das ist für viele Menschen ein Grund, nicht hinzugehen“, richtete Kara ihren Blick hiernach „auf die Gegenwart und auf diese Stadt, in der wir hier leben“. „In einer diversen Gesellschaft sollte es darum gehen, Stoffe auf der Bühne aus möglichst unterschiedlichen Perspektiven zu erzählen“, betonte die Politikwissenschaftlerin. Im Anschluss folgte eine durchaus auch kontrovers, sehr rege und weitgreifend geführte Diskussion, in der das Gegenwartsbild einer mehrsprachigen Gesellschaft ebenso Gegenstand war wie Bildungsgerechtigkeit oder Möglichkeiten, neue Zuschauer zu gewinnen, ohne alte aus dem Blick zu verlieren. Eine überaus anregende und instruktive „Begegnung“.

