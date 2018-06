DJ Bobo gibt Konzert in Mannheim

Anzeige

Der Schweizer Popstar DJ Bobo kommt 2019 für zwei Konzerte in die Region: Unter dem Titel „KaleidoLuna“ präsentiert der 50-Jährige neue Lieder und alte Hits in der Mannheimer SAP Arena (am Freitag, 24. Mai 2019) und in der Festhalle Frankfurt (am Samstag, 25. Mai 2019), teilte BB Promotion gestern mit. Konzertbeginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten ab 40,90 Euro (plus Gebühren der Vorverkaufsstelle) sind im Internet erhältlich (www.djbobo.com, www.bb-promotion.com) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Im vergangenen Jahr hat der Schweizer mit der Tour „Mystorial“ sein 25-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert: BB Promotion verweist auf 150 000 Besucher, die zu 21 Konzerten in ganz Deutschland kamen.

Seiner Internetseite zufolge sammelte Dj Bobo 260 Gold-, 29 Platin- und zwei Diamantauszeichnungen. Die größten Erfolge feierte er Ende der 1990er Jahre mit seinem Studioalbum „World in Motion“ (1996), mit dem er in Deutschland eine Platin-Auszeichnung, in der Schweiz eine doppelte Platin-Auszeichnung und in Österreich eine Goldene Schallplatte gewann. Eine Platin-Schallplatte steht für höhere Verkaufszahlen, in der Regel doppelt so hohe wie bei der Goldenen Schallplatte. lim