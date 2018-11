Django Asül und die „letzte Patrone“

Die Frankenfestspiele Röttingen tischen im Sommer 2019 neben Theateraufführungen und Konzerten nun auch mit einem Kabarett-Abend unter freiem Himmel auf.

Am Dienstag, 16. Juli, um 20 Uhr sorgt Django Asül mit seiner „Letzten Patrone“ für einen amüsanten Abend auf Burg Brattenstein. Der Vorverkauf ist gestartet.

Der Kabarettist Django Asül, ein überzeugter Niederbayer mit türkischen Wurzeln, ist vielen Zuschauern neben der Kabarettbühne auch aus TV-Formaten bekannt wie zum Beispiel „Quatsch Comedy Club“ (Pro 7).

In seinen Bühnenprogrammen geht es in erster Linie um das politische Geschehen in Bayern, Deutschland und der Welt.

Aber auch sportliche und gesellschaftliche Ereignisse und Themen, wie die Situation von Türken in Deutschland, werden scharfzüngig und wortgewaltig behandelt – gut durchdachtes Politik-Kabarett mit scharfsinnigen Analysen und hoher Pointendichte.

„Letzte Patrone“ – das hört sich wahrlich martialisch an. Aber das Publikum braucht keine kugelsichere Weste, nur gut trainierte Lachmuskeln, um dieses Programm zu überstehen.

Der Ausgangspunkt: In einem Zeitungsartikel liest Django Asül, dass das deutsche Volk im Schnitt jedes Jahr einige Tage älter wird. Doch dann dämmert es dem Protagonisten: Selbst wenn der Durchschnittsdeutsche nur einige Tage pro Jahr älter wird, altert Django Asül dennoch pro Jahr gleich ein ganzes Jahr. Auf gut Deutsch: Ihm läuft die Zeit davon. Also geht es darum, die Restlaufzeit sinnvoll zu nutzen.

Und so begibt sich der Hauptakteur auf eine Gedankenreise, die ihn alles Mögliche streifen lässt bei dem Versuch, sinnstiftend zu sein. Ausgehend von seinem Mikrokosmos Hengersberg blickt Django Asül auf den Makrokosmos und stellt dabei Fragen vom Hier und Jetzt bis zum Woanders und Früher. Das Resultat? „Letzte Patrone“ ist eine Ansammlung von Streifschüssen. Ein irrer Mix aus Satire und Volkstheater. Zeitlos, aber aktueller denn je.

Neben Django Asül werden Jan Josef Liefers und Band „Radio Doria“ am Dienstag, 13. August 2019, in Röttingen zu Gast sein. Das Musical „Hello, Dolly!“ von Jerry Herman und Michael Stewart (Premiere 13. Juni 2019), die Komödie „Glorious! – Die wahre Geschichte der Florence Foster Jenkins, der schlimmsten Sängerin der Welt“ von Peter Quilter (Premiere 27. Juni 2019) und die Operette von Eduard Künneke „Der Vetter aus Dingsda“ (Premiere 4. Juli 2019) stehen ebenfalls auf dem Spielplan der Frankenfestspiele 2019. Das vollständige Programm findet sich unter www.frankenfestspiele.de.

