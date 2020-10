DLF porträtiert Hochschule

Der Radiosender Deutschlandfunk Kultur (DLF) porträtiert an diesem Wochenende die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. Wie die Hochschule am Freitag mitteilte, sendet der DLF am Sonntag, 1. November, ab 20.03 Uhr in der ersten Hörprobe der „Konzertreihe mit deutschen Musikhochschulen“ neben Gesprächen mit Präsident Rudolf Meister und Studierenden auch Werke für verschiedene Besetzungen von Beethoven, Schubert, Copland und Kurtag.

Die Aufzeichnung fand demnach in der Mannheimer Epiphaniaskirche statt. Moderiert wird die Sendung von Miriam Stolzenwald. seko

Info: Weitere Informationen unter: deutschlandfunk.de

