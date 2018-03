Do gehd ma kä Lischd uff

Anzeige

Bu, sei ma nädd bees, awwa isch kumm do nimmee midd!“, hodd die Oma als gsacht. Domit hoddse dønn so Sache gemähnt wie die ausgfrønzde Lescha in de „Blutschienshosse“, die ma unns noigerisse hawwe, weils modänn war. Isses jo jetz aa grad widda, bloss dass die Hosse jetz änga sinn, awwa dovu iss heid nädd die Rädd. Ums Nimmemitkumme gehds.

Du kummsch da jo middlaweil bei de äfachschde Sache alsemol wie bleed vor. Ma solld doch mähne, dass es kä Problem fer än awachsene Mønn soi däffd, ä ødømlischi Gliehbänn zu kaafe, odda nädd? Isses awwa! Isch schdeh vor dem Regal im Baumarkt – unn isch bin gärnn uffm Männaschbielplatz – wie de Ochs vorm Berg. Friah waa isch do mol räschd helle: 25, 40, 60, 75, 100 Watt, rund odda Kärzeform, große odda klänes Gewinde, klar odda matt. So äfach wa die Welt ä mol – unn volla Lischd, a wønn de schunnsch kä großi Leischd wahrsch. Jetzt schdehschde do wie dabbisch: LED, Halogen, Diode, Kohlefade, dimmbar odda nädd, Lumen … Änagieschbare – wer will dess nädd? Wønnse blooß hedde, wass dehäm kapudd gønge iss. Hawwese awwa nädd. Unn dønn musch noch die ønnere fünfe a ausdausche – unn nochdezu än Hunnada hielege.

„Heer, Männl“, kreisch isch dursch de Gong im Bauhaus, „gebb ä schdinknormali Gliehbänn, sunnsch dreh isch dursch!“