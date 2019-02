Dokumente des Leids

In der Nazi-Zeit beschlagnahmte Gemälde und Grafiken dokumentieren in einer Ausstellung des Landesmuseums Mainz das Leiden jüdischer Kunstsammler. „Sie wurden stufenweise entrechtet, aus dem öffentlichen und wirtschaftlichen Leben verdrängt, inhaftiert und nach Theresienstadt deportiert“, sagte Kuratorin Emily Löfflergestern in Mainz über das Unternehmerpaar Gertrud und Felix Ganz. „Beide kamen in Auschwitz ums Leben.“

Die Forscherin untersuchte die Herkunft von 61 Gemälden und rund 160 Grafiken sowie zehn Möbelstücken, die von 1941 bis 1943 über die damalige Finanzverwaltung in den Besitz des heutigen Landesmuseums gelangten. Bei etwa der Hälfte der Gemälde konnten nach Angaben Löfflers die früheren Besitzer ermittelt werden.

Die Mainzer Ausstellung „Betrifft: Erwerb aus jüdischem Besitz“ wird am Sonntag eröffnet und ist bis 28. April zu sehen (Di 10 bis 20 Uhr, Mi bis So 10 bis 17 Uhr). dpa

Info: Informationen unter: www.landesmuseum-mainz.de/

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019