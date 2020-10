Donaueschingen per Radio und App

Trotz Corona-Pandemie gibt es bei den Donaueschinger Musiktagen kommendes Wochenende Uraufführungen zu hören. Drei Konzerte mit 13 neuen Werken werden vom 16. bis 18. Oktober vom Radiosender SWR2 und in der Radio-App des Senders live übertragen, wie der Südwestrundfunk am Sonntag mitteilte. Beim Eröffnungskonzert mit dem SWR-Symphonieorchester werden kurze Werke für Kammerorchester gespielt. Weitere Uraufführungen, Gespräche sowie Präsentationen folgen zwischen 4. November und 2. Dezember in SWR2 „JetztMusik“, im Internet und in der Radio-App. Alle Konzerte sind nach der Ausstrahlung auf den Internet-Seiten SWRClassic.de und SWR2 sowie in der SWR2-App abrufbar.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.10.2020