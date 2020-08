Drahtseilakt zwischen Kultur und Corona

Auch für Anna Netrebko gibt es keine Ausnahme. Die Russin und ihr Ehemann Yusif Eyvazov, die bei den Salzburger Festspielen am 25. August ein Konzert geben, müssen sich auf Corona testen lassen – wie alle Künstlerinnen und Künstler.

Die Kulturwelt blickt in diesem Sommer nach Salzburg. Und es dreht sich nicht alles um die Kunst. Beinahe wichtiger ist, wie das größte und bedeutendste Musik- und Theaterfestival der Welt mit Corona umgeht. „Bei uns fragen zahlreiche Kulturinstitutionen an, wie wir die Hygienemaßnahmen umsetzen, die einen Ausbruch während des Festivals verhindern sollen“, sagt Lukas Crepaz. Er ist als kaufmännischer Direktor der Festspiele für das „Sicherheits- und Präventionskonzept“ zuständig, das den Kunstgenuss überhaupt erst möglich macht. Ob es funktioniert hat, wird man erst nach Ende der Festspiele am 30. August wissen.

Künstlerinnen und Künstler müssen sich über den für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtenden Initialtest hinaus regelmäßig einem Corona-Screening unterziehen und ein Gesundheits- und Kontakttagebuch führen. Damit sollen Infektionen sofort erkannt sowie die betroffenen Gruppen eingegrenzt werden können. Ein „Ischgl der Kultur“ – der Tiroler Wintersportort galt zu Beginn der Pandemie als Hotspot – soll es auf keinen Fall geben.

Gewitter bei „Jedermann“

Ganz zu Beginn der Festspiele hielten die Verantwortlichen für einen Moment den Atem an. Am ersten Augustsonntag lief der Einlass für den Dauerbrenner „Jedermann“ auf dem Salzburger Domplatz, als plötzlich ein Gewitter aufzog. In Windeseile wurde die Premiere ins Große Festspielhaus verlegt.

Das ist im Prinzip nichts Ungewöhnliches, doch diesmal musste es schnell gehen. In Pulks stauten sich die Menschen im Regen vor den Türen. Auf die verbindliche Kontrolle der Ausweise zusammen mit den personalisierten Karten wurde oft verzichtet. Danach fragten sich viele, wie ernst es die Festspiele mit den Bestimmungen meinen. „Wir waren noch in der Lernkurve“, sagt Crepaz. Mittlerweile habe sich alles eingespielt, das Publikum verhalte sich „vorbildlich“. Auch außerhalb der Spielorte hielten sich Besucher „gewissenhaft“ an Abstands- und Maskenpflicht, schrieb die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.

Wer durch die Altstadt spaziert, wird die Verhältnisse als erstaunlich entspannt empfinden. Weil Touristen zu Hause geblieben sind, gibt es selbst in der Getreidegasse ein lockeres Durchkommen; und in den Spielstätten erinnern nur die Maskenträger, die Saaldiener mit Plexiglasvisieren und etliche leere Plätze an die Pandemie. In der Regel werden rund ein Drittel der Plätze nicht besetzt, um Abstände einzuhalten.

Euphorische Stimmung

Die Stimmung in den Theatern ist konzentriert, zuweilen euphorisch. Man merkt, wie ausgehungert viele Fans sind. Diese Stimmung überträgt sich auf die Künstlerinnen und Künstler, die endlich wieder Publikum finden. Wem es gelang, eine der nur 76 000 statt 242 000 Karten zu ergattern, wird sich in Jahren an ganz besondere Festspiele erinnern. dpa

