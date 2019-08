Dramatische Ausblicke von der Terrasse

Regisseur Burkhard C. Kosminski und Autorin Theresia Walser. © SF/Anne Zeuner

Längst ist er gute Tradition an der Salzach, der sogenannte „Terrassen-Talk“, bei dem Protagonisten anstehender Produktionen vor interessierten Zuhörern und Journalisten über Werk und Inszenierung sprechen. Bei den Salzburger Festspielen traten nun am Donnerstagmorgen Mannheims ehemaliger Schauspielchef Burkhard C. Kosminski und Autorin Theresia Walser an, um über ihr Stück „Die Empörten“ zu

...