Drei Bands wetteifern um den Sieg

Mannheim.Die drei Finalisten des Neuen Deutschen Jazzpreises stehen fest: Das Quartett des Saxofonisten Yaroslav Likthachev aus Köln, das Quartet des Pianisten Andreas Feith aus Nürnberg und Berlin und das Trio Slavin/Henkelhausen/Merk aus Berlin treten am Samstag, 14. März, ab 20 Uhr in der Alten Feuerwache Mannheim im Wettkampf um die begehrte Auszeichnung an.

