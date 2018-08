Drei Damen und ein Mann für alle Fälle

Anzeige

Der dritte „Haste-Töne“-Abend auf dem Mannheimer Museumsschiff war mit dem Auftritt des Frauen-Trios Damen einem flotten Dreier aus Gesang und E-Klavier gewidmet. Durch das Programm, sogleich als absoluter Bühnenprofi zu erkennen, führte die südhessische Frontfrau Ira Diehr, die schon im letzten Sommer hier gastiert hatte. Für diesmal hatte sie sich mit den beiden Nachtigallen-Mitgliedern Sandie Wollasch und Michi Tischler zum furiosen Trio ohne Wert gemausert („Wir sind zu allem fähig, aber zu nichts zu gebrauchen“).

Nicht zu vergessen Michael Quast am Keyboard, dessen pianistische Finesse beträchtlich zum Triumph der Gruppe beitrug. Dargeboten wurden populäre Oldies, aber Goodies. Deren Spektrum reichte von den Andrew Sisters bis Adele und von Nina Simone bis zu den Beatles reichte.

Ganz egal, ob sich die Damen bei den witzigen Supremes, Ella Fitzgerald, Tina Turner oder Marilyn Monroe bedienten, immer kam etwas ganz Eigenes dabei heraus. Was die drei mindestens so stimmgewaltigen wie launigen Sirenen und ihr listenreicher musikalischer Odysseus an gelungener Performance auf die Planken des schon von der zweiten Nummer an gründlich gerockten alten Kahns vexierten, war im höchsten Maß gekonnt. Ob Gospel oder Filmmusik („Out Of Rosenheim“), Soul-Solo oder A-cappella-Zugabe: Die Bandbreite der Ausdrucksmittel, über die die Damen verfügten, war entschieden aller Ehren wert.