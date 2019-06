Drei herausragende Virtuosen

Der Auftritt der London Mozart Players mit dem Dirigenten und Pianistin Howard Shelley sorgte beim Mozartfest Würzburg für ein ausverkauftes Konzert mit Mozarts Sinfoniekonzert C-Dur KV 338 und Beethovens Sinfonie Nr. 4 B-Dur, die beide das selten zu hörende Klavierkonzert F-Dur post.1 von Johann Nepomuk Hummel umrahmten.

Fast 600 Zuhörer zeigten sich begeistert von der reifen Interpretation des 1949 gegründeten ersten Kammerorchesters des Vereinigten Königreichs, das sich schon lange mit ausgefeilten Mozart-Interpretationen einen Namen gemacht hat und zuletzt vor zwei Jahren das Mozartfest mit einem fantastischen Auftritt bereicherte.

Wohldurchdacht wirkte in diesem Jahr die Programmauswahl, denn Hummels reichhaltiges Werk mit Klaviermusik, Messen, Kammermusik und Liedern und Opern steht für den Übergang von der Klassik zur Romantik.

Das Dreigestirn der herausragenden Klaviervirtuosen und Komponisten kannte sich zu Lebzeiten, lebte und arbeitete gleichzeitig in Wien und war auch mit Goethe bekannt, wie in der Konzerteinführung von Dr. Dimitra Will zu hören war. Der in Pressburg 1778 geborene Hummel wurde mit acht Jahren Schüler von Mozart, der den mehr als begabten Knaben für zwei Jahre unterrichtete und dazu bei sich zu Hause aufnahm. Es folgte eine ungemein erfolgreiche Karriere, in deren Verlauf Hummel bei der Aufführung einiger Werke von Beethoven mitwirkte, mit dem er nicht nur befreundet war.

Spätwerk

Als sehr geschäftstüchtiger und schon zu Lebzeiten reicher Musiker unterstützte der 1837 in Weimar verstorbene Hummel diskret seinen Freund Beethoven, den er als Komponist sehr verehrte. Hummels letztes Konzert ist das 1833 für ein Gastspiel in London geschriebene Klavierkonzert F-Dur; ein mit der Etikettierung „Virtuosenkonzert“ eher unzureichend beschriebenes Spätwerk.

Die fast fiebrigen Läufe und ornamentalen Verzierungen des Komponisten, der zu seiner Zeit als Europas bedeutendster Pianist gefeiert wurde, brachte Howard Shelley in Würzburg in romantisch-virtuoser Ausprägung zum Klingen. Sein trotz Gewitterschwüle höchst aufmerksam und präzise spielendes Orchester führte der Dirigent von einer feierlichen Eingangsfanfare der nur dreisätzigen, von Mozart 1780 in Salzburg geschriebenen Sinfonie Nr. 34 in weitere Themen, die plötzlich schon im ersten Satz schmerzliche Gefühle vermittelten. Das Menuett-Thema der späteren „Jupiter“-Sinfonie war zu hören.

Den zweiten Satz beherrschten die Streicher mit einer farbig verzierten Dreiklangsmelodik, während die Bläser im Finale mit Mollfärbungen ins Leidenschaftliche drifteten. Eher Glücksgefühle vermittelten die London Mozart Players dagegen mit der frohsinnig-heiter gespielten 4. Sinfonie Beethovens; zu hören waren fröhlich beschwingte Melodien mit einigen Seitenthemen, in denen die Holzbläser ihr ganzes Können aufblitzen ließen.

Mit funkelnden Lichtern versprühte das Werk trotz – oder gerade wegen – der schroffen Gegensätze und dramatischen Zuspitzungen eine geradezu überbordende Lebenslust, fand jedoch einen überraschend lapidaren Schlusspunkt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019