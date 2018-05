Drei Kafka-Stoffe verschmelzen

Die Bürgerprojekte im Pfalzbau Ludwigshafen sind ein fester Bestandteil in der Philosophie von Intendant Tilman Gersch. 2015 erarbeitete er „Ajax“ (nach Sophokles) mit Jugendlichen, womit deren Lebenswelten gedeutet wurden. In der vergangenen Saison kam „Woyzeck/WUT“ auf die Bühne, mit 22 Akteuren aus allen Altersstufen und verschiedenem ethnischen Hintergrund. Ein Teil dieses Ensembles machte auch in „Schloss Prozess Verwandlung“ wieder mit, insgesamt 21 Akteure zwischen 13 und 71 Jahren. „Jeder ist willkommen, wir machen kein Casting, jeder bringt seine Möglichkeiten mit ein“, sagt Dramaturgin Barbara Wendland mit Blick aufs nächste Projekt: „Ratten Ludwigshafen“ (nach Gerhart Hauptmann) ab Januar 2019, Premiere im Herbst 2019. Interessierte wenden sich an Barbara.Wendland@Ludwigshafen.de