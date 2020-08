Drei Konzerte bis November

Es hat zwar „einige Anstrengung“ gekostet, doch an deren Ende konnte die Gesellschaft für Neue Musik trotz Corona-Auflagen zumindest einen Teil des Programms für das zweite Konzerthalbjahr retten. So startet die Gesellschaft am Samstag, 12. September um 19 Uhr mit dem Konzert des Landesjugendensembles Neue Musik Baden-Württemberg in die zweite Jahreshälfte. Unter der Leitung von Christof Löser werden Alfredo De Vecchis’ „Neues Stück“ und Philipp Krebs „surge“ uraufgeführt. Nicolaus A. Hubers „No Exit – verwunschene Fixierung“ komplettiert das Programm, das – entgegen einer früheren Ankündigung – in der Epiphaniaskirche gespielt wird.

Am 25. September spielt in der Paul Gerhardt Kirche das Ensemble Risonanze Erranti unter Peter Tilling Hans Thomallas „Harmoniemusik“. Das Werk ist neu im Programm und wird ebenfalls uraufgeführt. Beginn ist um 20 Uhr.

Voranmeldung erwünscht

Das Ensemble Sur Plus tritt am 30. Oktober wie angekündigt im Florian-Waldeck-Saal im Zeughaus auf. Vier Uraufführungen von Claus-Steffen Mahnkopf, Saskia Bladt, Wolfram Schurig und Brice Pauset stehen ab 20 Uhr auf dem Spielplan. Abgesagt ist das dagegen das Zusatzkonzert des Nationaltheaters Mannheim im Foyer des Opernhauses am 16. November um 20 Uhr, teilte die Gesellschaft für Neue Musik mit.

Bei allen Konzerten ist die Platzkapazität wegen der Auflagen geringer. Aus diesem Grund wird um eine Voranmeldung gebeten. seko

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020