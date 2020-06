„Ich liege und schlafe“ – Kantaten von Nicolaus Bruhns (1665 bis 1697): Unter diesem Motto gestaltet der Monteverdichor Würzburg drei Konzerte in der Neubaukirche Würzburg, und zwar am Samstag, 4. Juli, um 20 Uhr, am Sonntag, 5. Juli, um 15 und 17 Uhr. Solisten sind Anna Nesyba, Sopran, Nora Steuerwald, Alt, Oliver Kringel, Tenor, Florian Hartmann, Bass.

„Freudig begrüßen wir die Lockerungen im Kulturbetrieb. Gemäß der Hygienevorschriften gehen auch wir in Schritten vor. Ursprünglich geplante Werke setzen wir auf das Programm, sobald uneingeschränktes Konzertieren mit großem Chor und Orchester wieder möglich ist. Bis dahin bringen wir zum Klingen, was unserer Philosophie entsprechend selten zu hören ist. Dazu zählen die Kantaten von Nicolaus Bruhns“, schreiben die Verantwortlichen des Monteverdichors.

Die Schwindsucht raffte Bruhns früh dahin. Mit 31 Jahren starb Nicolaus Bruhns, Meisterschüler und Hoffnungsträger des Lübecker Organisten Dietrich Buxtehude und prägendes Vorbild für den 20 Jahre jüngeren Johann Sebastian Bach. Acht Jahre lang wirkte Bruhns als Kantor an St. Marien in Husum. Er war ein Meister in der Anwendung frühbarocker Stilmittel. Seine Kantaten speisen sich aus einer scheinbar unendlichen Melodie, je nach Textverteilung mehr rezitativisch gehalten oder arios, aber zu keinem Moment streng getrennt in Rezitativ und Arie. Zielsicher verwendete er Affekte, was den frühbarocken Stil im Sinn einer Weiterentwicklung von der Renaissance abgrenzte.

Klangliche Innigkeit

Seine durchweg geistlichen Kantaten zeichnen sich durch klangliche Innigkeit aus, erwachsen aus einem kleingliedrigen Dialog zwischen Stimme und Instrument. Im Reigen der geistlichen Vokalkompositionen des 17. Jahrhunderts zählen diese Kantaten zu den besten und ausdrucksvollsten. Umso bedauerlicher ist der Umstand, dass nur zwölf Kantaten von Nikolaus Bruhns bis heute erhalten sind.

Aktuell sind pro Aufführung maximal 100 Konzertbesucher in der Neubaukirche zugelassen. Die Konzertdauer darf eine Stunde umfassen, eine Pause darf nicht stattfinden.. Das Abstandsgebot gilt auf dem gesamten Areal, ebenso das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung. Die Einweisung zum Konzertsaal erfolgt unter Anleitung. Es ist empfehlenswert, mindestens 30 Minuten vor Konzertbeginn da zu sein, damit alle Regelungen in Ruhe umgesetzt werden können.

Kartenvorverkauf online über http://konzertkarten.monteverdichor.com/ und in der Touristeninformation am Falkenhaus, Telefon 0931/372398.

