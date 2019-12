DreistimmigeWürdigung

Für alle drei Sängerinnen war sie eine Ikone, deren Gesang im Jazz heute noch stilprägend ist. Zeit also, die große Ella Fitzgerald noch einmal ins Rampenlicht zu stellen. Unter Begleitung des gut eingespielten Trios mit Daniel Prandl am Flügel und Mini Schulz sowie Patrick Manzecchi an Bass und Schlagzeug beginnen die Sängerinnen sogleich mit einem „Summertime“ und einem dreistimmigen Scatgesang. Da Janice Dixon, Nicole Metzger und Julia Nagele jeweils einen eigenen Gesangsstil haben, portionieren sie ihren Auftritt so, dass jede von ihnen drei Stücke pro Set alleine singt.

Klassiker aus den 1930er Jahren

Mit Metzger und ihrer Interpretation von „Undecided“, „Round Midnight“ und „Comes Love“ beginnt dieser Teil des Konzertes. Julia Nagele, die vor allem mit den Balladen „I Love You, Porgy“ und „Nature Boy“ überzeugt, präsentiert einen Gesang, der sich von dem Ellas zwar entfernt, aber doch überzeugt. Mit Dixons Routine und ihrer Version von „It Don’t Mean A Thing“ und „The Nearness Of You“ endet das erste Set. Neben den drei Vokalistinnen im Vordergrund, darf hier das Begleittrio nicht unerwähnt bleiben. Heimlicher musikalischer Star ist Daniel Prandl am Flügel. Präzise und sehr einfühlsam spielen aber auch seine Kollegen an Bass und Drums. Mit „Mack The Knife“ und „A Tisket A Tasket“ geht ein beeindruckender Konzertabend zu Ende, an dem überwiegend Klassiker aus den 1930er Jahren erklingen. A.B.A.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019