Dresden ordnet Sammlung neu

Die Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister will nach siebenjähriger Sanierung des Semperbaus am Zwinger mit einem neuen Konzept Glanzlichter setzen. Am Mittwoch stellten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) die neue Ausstellung erstmals vor, am Freitag soll sie eröffnet werden. Die Einbeziehung der Skulpturensammlung ermöglicht Gegenüberstellungen von Malerei und Bildender Kunst. Die Räume sind nach Themen unterteilt. Raffaels „Sixtinische Madonna“ wird von anderen Altarbildern flankiert. Insgesamt werden 700 Gemälde und 420 Skulpturen gezeigt. Sachsen investierte in die Renovierung knapp 50 Millionen Euro. dpa

