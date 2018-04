Dschihad beschäftigt das Theater

Anzeige

Mit bedrohlichen elektronischen Klängen in einem stampfenden Rhythmus beginnt Sasha Marianna Salzmanns Theaterstück „Zucken“. Langsam verwandeln sich die kriegerischen Töne in psychedelische Tanzmusik. Der nunmehr weiche Klangteppich wird von harten Schlägen unterbrochen, in deren Rhythmus sieben junge Tänzer ihre Arme und Beine zucken lassen. Auf den Rausch des Tanzes folgt ein schmerzhaftes Erwachen in der Realität.

Auf Interpretationshilfe verzichtet

Autorin Salzmann setzt mit ihrem Titel „Verstehen Sie den Dschiha-dismus in acht Schritten (Zucken)“ schon vor Betreten des Theaters erste Spekulationsansätze. In der Fassung „Zucken“ unter Regie von Sebastian Nübling fehlt dieser Hinweis, und das ist ein kluger Zug, denn wer die Radikalisierung junger Menschen verstehen möchte, muss über radikale Islam-Prediger und den Dschihad hinausblicken.

Die Radikalisierung hin zur Instrumentalisierung kann Jugendliche nur allzu schnell treffen, das macht die für den Heidelberger Jugendstückepreis nominierte Koproduktion des Jungen Theaters Basel mit dem Maxim-Gorki-Theater in Bildern zwischen Rausch und einer chorisch sprechenden Meute deutlich.