Düsseldorfer Konzertpläne sorgen für Verwirrung

Das Getöse ist schon laut, bevor der erste Ton gespielt wurde: Ein in Düsseldorf geplantes Konzert mit 13 000 Zuschauern hat innerhalb von Stunden zu massiven Verstimmungen geführt. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zweifelte am Freitag an der rechtlichen Grundlage des Vorhabens. „Konzept und Genehmigung sind jedenfalls nicht mit dem Land abgestimmt und ich habe begründete Zweifel an der rechtlichen Grundlage“, erklärte er. Sein Ministerium habe das örtliche Gesundheitsamt angewiesen, „unverzüglich die Rechtsgrundlage für diese Genehmigungsentscheidung darzustellen“.

Die Pläne für die Show im Fußballstadion waren am Morgen bekannt geworden. „Wir machen die Tür auf für die Renaissance der Live-Musik, der wir endlich die verdiente Chance zum Neustart geben“, erklärte Veranstalter Marek Lieberberg. Dabei hieß es, das Konzert werde in enger Abstimmung mit den Behörden geplant. Dem Schutz werde „in vollem Umfang Rechnung getragen“. Das Konzept sieht vor, dass Besucher Masken tragen – auch auf den Sitzplätzen. Schals oder „vorgehaltene Textilien“ werden nicht akzeptiert. Der Einlass erfolge in Zeitfenstern, Abstand bleibe gewahrt. Die Tickets seien zudem personalisiert, Alkohol verboten. Wer rein will, soll bestätigen, dass er aus keiner Region kommt, in der die ’Obergrenze’ von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner überschritten wurde.“

Spahn moderater als Laumann

Das Gesundheitsministerium scheint das nicht zu überzeugen. Kurz vor Ende der Reisesaison gebe es eine komplexe Lage. „In dieser Situation Menschen aus ganz Deutschland zu animieren, quer durch das Land nach Düsseldorf zu reisen und zu Tausenden zusammen zu kommen, halte ich schlicht für verantwortungslos“, erklärte Laumann. Dass ein Gesundheitsamt „eine Veranstaltung dieser Größenordnung im Alleingang“ genehmige, habe ihn „nachhaltig irritiert“.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens (CDU) äußerte sich – moderater. „Wie beim Fußball kommt es auch hier entscheidend auf ein gutes Konzept zum Infektionsschutz an“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Spahndpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020