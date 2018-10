Dunkle Wolken über der himmelblauen Zukunft

„Jeder der ein Haus baut, verliert irgendwann die Nerven“, heißt es in dem zweiten Theaterstück der Wiener Autorin Teresa Dopler, das Kevin Barz in den Kammerspielen am Mainfranken Theater Würzburg als Uraufführung inszenierte.

Eine Menge schief geht auch bei Lisa und Max, sprachgewandt verkörpert von Johanna Meinhard und Martin Liema, als sie von ihrem eigenen Heim für sich und den künftigen Nachwuchs träumen. Ein kleines Grundstück ist rasch gefunden, doch statt des geplanten kleinen Häuschens ist das Paar der fixen Idee eines kalifornischen Landhauses, inklusive Champagner am Swimmingpool, erlegen.

Palme statt Quitte

Ein sonnenbebrilltes Verkäufer-Duo Nr.1 (Julia Baukus) und Nr. 2 (Alexander Darkow) tischt alle Klischees vom kalifornischen „way of life“ auf. Später wird das Paar von Nr. 2, der sich wahnhaft im sonnigen Kalifornien wähnt, mitsamt der inzwischen ausgehobenen Baugrube mit rotweißem Absperrband eingesperrt.

Den spießigen Ambitionen junger Leute auf ein ländliches Eigenheim nach dem Motto „Trautes Heim, Glück allein“, dem schon die Urgroßeltern nacheiferten, verpasst die Autorin eine volle Breitseite. Eine bereits gepflanzte Palme soll den sattgelbe Früchte tragenden Quittenbaum ersetzen, der dem kalifornischen Lebenstraum im Wege steht. Die Quitte wird geopfert, obwohl sie immer schon ein Symbol für Glück, Schönheit und Fruchtbarkeit gewesen ist. Dem trägt auch die Autorin Rechnung, indem sie den Baum nicht nur auf die Bühne projiziert, sondern ihm auch mit der anrührenden Stimme von Eberhard Peiker Leben einhaucht.

Dieses ist geprägt von Ängsten vor Veränderungen, der unbekannten Palme, dem Fremden und vor der Zukunft der Welt insgesamt. Eberhard Peiker trifft mit unheilschwangeren Gedanken verblüffend den Tonfall, wie er auf dem Lande von der alteingesessenen Bevölkerung häufig zu hören ist. Nicht Max, der sich ein wenig Skepsis zu den Hausplänen bewahrt hat, sondern Lisa besorgt der Lieblingsfrucht der Götter per Fußtritt den Rest, weil die Quitte vermeintlich der himmelblauen Zukunft im Weg steht.

Blauäugig unter blauem Himmel

Ersehnt wird ein blauer Himmel wie in Kalifornien, das mit Palmen satt und einen blauen Pazifik aufwarten kann. Reichlich blauäugig, wie sich bald herausstellt. Es kommt so, wie das nach frischem Holz duftende Bühnenbild von Karlotta Matthies mit vielen Stolperfallen auf dem Untergrund gleich vermuten lässt: Breite Risse in der Bodenplatte münden in Streitereien des Paares. Er wird arbeitslos und nicht der erhoffte Nachfolger des Holzbetriebs, den der Vater als Lagerplatz an einen kalifornischen Konzern verhökert.

Auch Lisa fehlen als Mitarbeiterin im Supermarkt und aus dem Osten Zugewanderte die finanziellen Mittel für die ambitionierten Baupläne. Die Palme ist ein vertrauter Anblick für ein Flüchtlingspaar, dem die Autorin eine Stimme gibt. Es bekundet ebenfalls sein Interesse an einem Leben in Ternitz, einem tatsächlich existierenden Städtchen in Niederösterreich. Was Lisa und Max darüber denken, ist nicht zu erfahren.

Nicht gerechnet haben diese Neuankömmlinge (Carolina Heberling, Colin Hausberg) allerdings nach viel zu vielen blauen und zu trockenen Sonnentagen mit einer Brandkatastrophe, die Felder und Bäume zerstört. Als Max im Schlussbild resignierend ganz leise vom Leben mit zwei Kindern in dem jetzt bewohnten kleinen Eigenheim spricht, ist das kalifornische Blau in ganz, ganz weite Ferne gerückt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018