Durch Masken werden Augen noch wichtiger

Maske auf, heißt es bald, beim Einkaufen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Maske ist ein zäher Streitpunkt im Management der Corona-Krise. Anfangs hieß es noch: Braucht man nicht, bringt einem nichts, bis herauskam, dass vor allem niemand Masken gebracht hat. Das sind die Momente, in denen man als Bürgerin skeptisch wird: Weshalb sind die Verantwortlichen nicht transparent von Beginn an und gestehen: Masken zu tragen würde bei der Eindämmung helfen, wir haben jedoch keine.

Jetzt haben wir sie, wir haben Nähanleitungen und lustige Online-Videos, die zeigen, wie man selbst aus Boxershorts eine Maske basteln kann, mit der man locker jede Bank ausrauben könnte. Mundschutzmasken sind in der westlichen Kultur nicht gerngesehen, jetzt müssen wir von Asiaten lernen und die Masken vor allem als das sehen, was sie sind: gelebte Rücksicht. Der Träger senkt sein Risiko zwar nur um 30 Prozent, doch hilft er mit, das Virus nicht zu verbreiten.

Meine Mutter, die das mit dem Vermeiden von Kriegsmetaphern noch nicht ganz verstanden hat, empörte sich vorgestern jedoch über die Preise von Masken in ihrer Apotheke. Jetzt, da das Tragen Pflicht sei, meinte Sie, werde es richtig teuer. Wie im Krieg sagte sie: „Die einen werden zu Opfern, die anderen reich.“

Ich dachte zurück an die erste Zeit, wo ich über die Maßnahmen in asiatischen Ländern las, Maskentragen war dort früh Pflicht, der Preis für Masken wurde jedoch gesetzlich geregelt, bei uns wären es etwas 40 Cent pro Maske. Das ist eine Debatte, die hier zu noch führen wäre: Wer regelt die Preise für eine Ware, die zum Schutze aller verordnet wird? Auch die Ärmeren müssen sich frische Masken leisten können, weil die hygienischen Standards das verlangen.

Augen, die Spiegel der Seele angeblich, werden ab jetzt eine noch wichtigere Rolle spielen. Ich erinnere mich an einen Test im Psychologie-Kurs in der Schule. Der Lehrer präsentierte ein gezeichnetes Augenpaar und fügte immer andere Mundpartien hinzu. Zunächst dachten alle: In den Augen sieht man den Charakter, doch schnell merkten wir, wie sich die Augen, je nach unterer Gesichtshälfte, veränderten. Vertrauen und Menschenkenntnis wird sich wandeln jetzt. Bleiben Sie gesund!

