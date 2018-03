Durch Zeit und Raum

Anzeige

Als der Jazz-erfahrene Gitarrenmeister (und gebürtige Ludwigshafener) Sigi Schwab den klassischen Klarinettisten Klaus Hampl kennengelernte, fragten sie sich: „Was könnte man heute neu machen?“ „Und wir sind auf die Idee gekommen, man könnte einfach mal ein Loch bohren in unsere Musikgeschichte und versuchen, da interessante Dinge nach oben zu holen – und so zu tun, als ob sie schon immer dagewesen wären“, erläutert Schwab das Grundprinzip des Konzerts mit seinem Ensemble Camerata Bavarese im gut gefüllten Saal des Ludwigshafener Kulturzentrums „Das Haus“. Schwab: „Wir werden Ihnen viele klassische Elemente so vorspielen, wie wenn sie jetzt gerade gemacht worden wären.“

200 Jahre altes Stück bearbeitet

Etwa die im Kern 200 Jahre alte Harmoniekonstruktion des Stücks „Incantations“, das Schwab und Hampl mit Schlagzeuger Andreas Keller und Tommi Müller am E-Bass in einen klangvoll-zeitlosen Resonanzraum versetzen. In diesem Sinne kreieren Camerata Bavarese in den knapp zwei Konzertstunden eine historisch-zeitgenössische Melange aus Jazz, Klassik, Blues und Funk.

Das Ensemble ist auf allen Positionen ausgezeichnet besetzt – mit Schwabs schwerelos-virtuoser Fingerarbeit, Hampls glanzvoll kultivierter Klarinette und Müllers souveränem Bass. Gleichwohl ist es Keller, dessen Spiel uns hier besonders in den Bann zieht – so leicht und dynamisch kommt es daher, so unerhört variantenreich, als würde eine Armada von Schlagwerkern über die Felle stieben. Dennoch steht nicht der Groove im Vordergrund, sondern die feingeistige Verschmelzung der Stile zu einem die Jahrhunderte und Kontinente überspannenden Kammerjazz-Bouquet, in dem Bach („Invention Nr. 1“) und Händel („Lascia Ch’io Pianga“) ebenso beheimatet sind wie Schwabs auf den amerikanischen Folk verweisende Komposition „No More Love Songs“, oder die Klangfarben Afrikas („African Colours“). mav