Dylan überrascht mit Kennedy-Lied

Acht Jahre ließ sich Songwriter-Legende Bob Dylan (78, Bild) Zeit mit der Veröffentlichung von neuem Material – am Freitag hat er nun überraschend das 17-Minuten-Lied „Murder Most Foul“ herausgebracht. Verbunden mit Dank an seine Fans, schrieb der Musiker dazu auf seiner Webseite: „Hier ist ein unveröffentlichter Song, den wir vor einiger Zeit aufgenommen haben und den ihr interessant finden könntet.“ Wohl mit Blick auf die Corona-Krise fügte Dylan hinzu: „Passt auf euch auf, seid wachsam und möge Gott mit euch sein.“ In „Murder Most Foul“ besingt der Literaturnobelpreisträger das mörderische Attentat auf den populären US-Präsidenten John F. Kennedy vor 57 Jahren: „Es war ein schwarzer Tag in Dallas, im November 1963. Der Tag, der für immer mit Schande verbunden sein wird“, raunt Dylan in seinem typischen Sprechgesang zu dezenter Piano- und Streicherbegleitung. dpa (Bild: dpa)

