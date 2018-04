Echo-Chefs stehen im Feuer der Kritik

Anzeige

Der Protest an der Vergabe des Echo-Musikpreises an das umstrittene Rap-Duo Kollegah und Farid Bang nimmt weiter an Schärfe zu. Immer mehr prominente Musiker geben ihre Trophäen zurück. Der Präsident des Deutschen Kulturrats, Christian Höppner, zieht sich aus dem Echo-Beirat zurück. Die Texte der als antisemitisch kritisierten Hip-Hopper „finde ich widerlich“, so Höppner.

Auch von politischer Seite hagelt es Kritik. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sprach vom „Versagen“ des Ethikrates, der die Echo-Vergabe zugelassen hat. „Die Freiheit der Kunst ist in Deutschland garantiert, aber sie hat ihre Grenzen da überschritten, wo Holocaust-Opfer verhöhnt werden“, sagte Grütters. Dass Songs mit Texten, die menschenverachtende und herabwürdigende Passagen enthielte, von der Musikindustrie ausgezeichnet würden, offenbare die Fragwürdigkeit eines Preises, der nur auf Erfolg an der Kasse setzt.

Der Sprecher des Beirats verteidigte die Entscheidung. „Grenzüberschreitungen sind nicht akzeptabel, aber sie sind ein Teil der Musikkultur“, sagte der CDU-Politiker Wolfgang Börnsen der Deutschen Presse-Agentur.