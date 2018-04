Echte Betroffenheit stellt sich beim Zuschauer nicht ein

Anzeige

Davon erfährt der junge Besucher aber nichts, und auch im Programmflyer steht nur der Film „Butch Cassidy & Sundance Kid“ im Mittelpunkt, weil Mojo und Mickybo im Sommer 1970 in Belfast diesen Film sehen, begeistert in die Rollen der beiden Westernhelden schlüpfen und so leidenschaftlich die Lieblingsszenen nachspielen, dass sie die Realität um sie herum weitgehend verdrängen.

Dieses altersgemäße Verhalten vermittelt einen Hauch von Beliebigkeit und ist austauschbar, woran auch Regisseurin Bea Martinek nichts zu ändern vermag. Vor den Filmhelden der beiden irischen Jungs gab es in der Nachkriegszeit hierzulande bis in die 60iger Jahre die beliebten „Räuber und Gendarm“-Spiele, aktuellere Helden mit Vorbildcharakter als die Bankräuber aus den 1890er Jahren sind heute etwa Spiderman oder junge YouTube-Stars.

Selbst mit dem abrupten Ende der Freundschaft, als Mickybos Vater erschossen wird und eine Jugendbande Mickybo heimtückisch gegen seinen protestantischen Freund Mojo aufhetzt, kann sich keine echte Betroffenheit im Publikum einstellen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.04.2018