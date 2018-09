Ed Sheeran am 23. Juni 2019 auf dem Hockenheimring

Pop-Superstar Ed Sheeran spielt am 23. Juni 2019 ein Open Air auf dem Hockenheimring. Das teilt die Mannheimer Agentur BB Promotion mit Karten gibt es ab Donnerstag, 27. September, 11 Uhr ab 65 Euro plus Gebühren ausschließlich online unter www.eventim.de. Pro Kunde, pro Show können laut Veranstalter maximal vier Karten erworben werden.

Die Rolling Stones, Pink Floyd, Michael Jackson, AC/DC, Metallica, Genesis, Tina Turner, Robbie Williams - die allergrößten internationalen Stars haben den Hockenheimring in ihrer Konzertbiografie. Tatsächlich erfordert es schon Weltstar-Nimbus oder eine gigantische Bühnenshow, um das weitläufige Rennstreckenareal nicht nur mit theoretisch mehr als 100 000 Zuschauern zu füllen, sondern auch mit Präsenz auszufüllen. Zumindest im Alleingang und nicht als Teil eines Festivals.

Doch der vielleicht größte Popstar dieser Tage ist auf musikalische Alleingänge spezialisiert - und zwar buchstäblich: Mit großer Wahrscheinlichkeit bestreitet der 27-jährige Engländer seine Open-Air-Show am 23. Juni 2019 wieder komplett als Ein-Mann-Show.

Es handelt sich weiterhin um die Tour zu seinem dritten Millionenseller-Album „÷“ (steht für das Geteilt-Zeichen, sprich Divide). Die hatte im Frühjahr 2013 „klein“ angefangen, mit zwei Hallenkonzerten in Turin. Die fünfte Show lief am 22. März 2017 in der Mannheimer SAP Arena. Die Resonanz war rekordverdächtig: 10 843 Karten waren in wenigen Augenblicken ausverkauft. Der Ticketerlös betrug laut Billboard Boxscore 753 785 Dollar. Aus heutiger Sicht ein Trinkgeld. Denn Sheerans im Prinzip komplett ausverkaufte Tournee verlängerte sich nicht nur zeitlich und dehnte sich nach Asien, Nord- und Südamerika sowie Ozeanien aus - sie wurde auch größer und größer.

Hallen oder Arenen reichten für die Hitparade des Sängers und Songwriter auch schnell nicht mehr aus. Zurzeit füllt er in den USA regelmäßig Stadien. In Sydneys ANZ pulverisierte er im März 2018 an drei Abenden den Besucherrekord der Lokalmatadore AC/DC mit insgesamt rund 241 000 Zuschauern. Das waren fast 30 000 Fans mehr als dort die australischen Hardrock-Legenden bei drei Shows ihrer „Back Ice“-Tournee 2010 gesehen haben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018