Ed Sheeran begeistert 100.000 Menschen auf dem Hockenheimring

Mit einem Schlag ist für die meisten der 100 000 Zuschauer auf dem Hockenheimring die teilweise strapaziöse Anfahrt vergessen: Ed Sheeran betritt die gigantische Bühne im mit Menschen voll gepackten Motodrom. Wie immer allein, nur mit seiner Gitarre, viel Bühnentechnik und seinem schüchternen Lächeln bewaffnet.

Das halbakustisch inszenierte “Castle On The Hill” wird sofort von Zehntausenden mitgesungen. Die lassen sich von “Eraser” gern mitreißen, noch mehr von “Don’t/New Man”, das der von der enormen Masse vollkommen unerschrockene englische Superstar mit seinen Fähigkeiten als Rapper veredelt. Die Frage, ob ein einziger Musiker so viele Menschen erreichen kann, ist damit schnell beantwortet: Yes, he can!

Aber das hat er ja auch schon dutzendfach bewiesen, auf einer der größten Tourneen der Popgeschichte. Dementsprechend routiniert agiert der 28-Jährige, aber ohne auch nur einen Moment abgebrüht zu wirken. Als er vor der starken Soulballade “Dive” die 100 000 Fans nochmal “zum größten Konzert meiner Karriere" begrüßt, fordert er sie gleichzeitig auf, beim Mitsingen und -schreien alles zu geben: “Den Ton zu treffen ist meine Aufgabe.”

Das tut er perfekt, obwohl Sheeran von der Größe des Rings schon beeindruckt ist: “Ich wusste gar nicht, dass so grosse Venues überhaupt gebaut werden.”Die ersten sechs Nummern auf der Setlist sind zwar exakt dieselben wie im März 2017 in der Mannheimer SAP Arena - aber wen kümmert das? Erst an Position sieben gibt es mit dem aktuellen Hit “I Don’t Care”, normalerweise ein Duett mit US-Popstar Justin Bieber, eine Umstellung - statt dem Millionenseller-Ballade “Happier”. Das zeigt, was für ein enormes Hitarsenal Sheeran seit seinem Durchbruch 2011 aufgebaut hat. Bis jetzt großartig