Ed Sheeran gibt Zusatzkonzert auf Hockenheimring

Pop-Star Ed Sheeran, einer der aktuell erfolgreichsten Musiker, gibt ein weiteres Konzert auf dem Hockenheimring, und zwar am Samstag, 22. Juni 2019, ab 18.15 Uhr. Das teilte die Mannheimer Agentur BB Promotion als regionaler Veranstalter mit. Erst vergangene Woche war bekanntgeworden, dass der 27 Jahre alte britische Singer-Songwriter am 23. Juni 2019 auf der Hockenheimer Rennstrecke spielen wird – die Möglichkeit weiterer Auftritte hatte der Veranstalter auf Nachfrage bereits für möglich gehalten.

Erst am Donnerstagvormittag hatte der Vorverkauf für das Konzert am 23. Juni begonnen; da es bereits am frühen Nachmittag laut BB Promotion „fast ausverkauft“ war, wurde das zusätzliche Konzert terminiert. Etwa 100 000 Zuschauer fasst das Freiluft-Konzertgelände. Auch der zweite Konzerttermin ist bereits im Vorverkauf, Karten sind ausschließlich online unter www.eventim.de erhältlich. Pro Kunde und Show können maximal vier Karten erworben werden. Die Tickets zum Preis von 65 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren werden personalisiert verkauft, um Schwarzmarkthandel zu unterbinden.