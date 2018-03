Editors beim Maifeld-Derby

Anzeige

Das mit den Eels, The Kills und Black Rebel Motorcycle Club schon gut besetzte Maifeld-Derby-Programm komplettiert sich weiter: Wie Veranstalter Timo Kumpf mitteilte kommt am Freitag, 15. Juni, der Neoklassiker Nils Frahm hinzu. Für den Samstag hat er unter anderem mit den Editors und The Wombats hochkarätige britische Indierocker sowie die Techno-Live-Attraktion George FitzGerald verpflichtet.

Somit steht nach Angaben der Veranstalter bis auf wenige Nachzügler das Programm der achten Ausgabe des hochgeschätzten Mannheimer Boutique-Festivals fest. Der Zeitplan soll in Kürze folgen.

Weitere Bestätigungen am Mittwoch sind der spanische Elektromusiker Kid Simius, das amerikanische Psych-Funk Kollektiv Golden Dawn Arkestra und der Emo-Rap-Songwriter Wicca Phase Springs Eternal.