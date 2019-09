Edo Zanki ist tot

Der Musiker und Komponist Edo Zanki ist nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Das teilen Angehörige am Sonntag über seine Webseite mit. "Wir verlieren einen Pionier und Wegbereiter deutscher Pop- und Soulmusik, einen international gefragten Produzenten und Songschreiber sowie einen liebevollen, charismatischen und neugierigen Menschen", heißt es dort. Edo Zanki habe für die Musik gelebt, sei nie dem großen, kommerziellen Erfolg hinterhergerannt. "Sondern er liebte es mit Freunden und in immer wechselnden Konstellationen zu musizieren und das Leben zu feiern."

Edward „Edo“ Zanki wurde 1952 in Zadar im damaligen Jugoslawien geboren. Der Musiker, Sänger und Produzent komponierte unter anderem das Lied „Fruits Of The Night“ für Starsängerin Tina Turner. Er arbeitete auch mit Künstlern wie Herbert Grönemeyer, Xavier Naidoo und den Söhnen Mannheims zusammen. (red)